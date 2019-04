Una tenista argentina, muy crítica con Nadal por la igualdad en los premios: "A veces estaría bueno que ni opinara del tema..."

No está especialmente contenta la tenista Paula Ormaechea con las declaraciones de Rafa Nadal acerca de la igualdad de premios entre hombres y mujeres. La argentina ha criticado una frase del balear en la que defiende que si el hace mejor su trabajo debe ganar más.

Con más exactitud, Nadal dijo esto: "Estoy cansado de que se piense que estamos en contra de las mujeres porque no es así. Otra cosa es quién vende más y quién vende menos. No es sobre hombres y mujeres, todos somos personas y somos iguales, pero algunos merecen más y otros menos. Si en la misma compañía yo hago mejor mi trabajo debo ganar que el resto. No importa si eres hombre o mujer".

Ormaechea, número 208 de la WTA, le contestó lo siguiente: "A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial dando este mensaje. Así no avanzamos más, ¡querido Rafael!".