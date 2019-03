Serena Williams cae ante Vinci y se queda sin el 'Grand Slam'

CAE POR 2-6, 6-4 Y 6-4

Serena Williams ha caído en semifinales del US Open frente a la italiana Roberta Vinci por 2-6, 6-4 y 6-4 y se despide así de conquistar el Grand Slam. La estadounidense se ha llevado una gran decepción al perder, ya que hubiera conseguido conquistar una temporada de ensueño con los cuatro grandes, sin embargo no podrá tocar la gloria por última vez en esta temporada la número 1. Vinci, consigue por primera vez jugar una final individual el US Open y lo hará frente a Flavia Pennetta.