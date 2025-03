Rivales y contra quién debutará Carlos Alcaraz en el Masters de Miami: así es su cuadro

Sin tiempo de celebrar o lamentar... llega Miami. Jack Draper estrenó su casillero de títulos en la categoría de Master 1.000 tras conquistar Indian Wells y llevarse por 'delante' a Carlos Alcaraz, campeón en 2023 y 2024, en semifinales. En la final barrió a Rune . El británico levantaba el trofeo este domingo y hoy lunes ya se está disputando la fase previa del segundo Masters del año, el de Miami. Las cosas del calendario... El fútbol no es el único, el tenis, o más bien los tenistas, también lo sufren. Repasamos por encima lo que nos ha deparado el sorteo de los cuadro principales.

Antes de entrar en materia, recordar que el actual campeón es Jannik Sinner, el cual no podrá defender el título tras estar cumpliendo los tres meses de sanción que aceptó por su doble positivo en clostebol en la pasada edición de Indian Wells. En principio volverá en Roma.

Por lo tanto, Zverev actuará como primer cabeza de serie, Alcaraz como el segundo, Fritz como el tercero y Djokovic como el cuarto. Vamos con el hipotético cuadro del murciano y su primer rival.

Hipotético cuadro de Alcaraz y primeros rivales

Alcaraz, campeón de 2022, buscará mejorar su resultado del año pasado (cuartos de final). Debutaría ante Goffin o Vukic y su primera piedra podría ser Dimitrov o Khachanov en 4º ronda, precisamente el búlgaro le apeó en 2024. Djokovic, Medvedev o Tsitsipas le esperarían en semifinales y Zverez, Rune, Draper, etc solo podrían enfrentarse a Carlos en la final. En la mente del número 3 del mundo está, por supuesto, conquistar el título, el que sería su segundo en Miami y su primer Masters desde Indian Wells 2024, pero también recortar puntos a Zverev y Sinner, que ya sabe que perderá los 1000 puntos de campeón.

Djokovic, 6 veces campeón, solo puede sumar en el ranking

Novak Djokovic volverá a la competición tras otro tropezón antes de lo esperado en Indian Wells (derrota ante van de Zandschulp en su debut), y necesita mostrar ya una mejoría si no quiere seguir perdiendo fuelle con la zona noble del tenis mundial. La buena noticia para el seis veces campeón de Miami es que no disputa este torneo desde 2019 por lo que solo puede sumar puntos en el ranking. Eso sí, no gana un torneo oficial desde los Juegos Olímpicos de París, y el último título ATP como tal fueron las Finales (Copa de Maestros) de 2023.

El serbio podría debutar ante su compatriota Medjedovic, un jugador en línea ascendente y que puede ser peligroso en estas condiciones. Será el serbio o el australiano Hijikata. En tercera ronda podría enfrentarse al peligroso Michelsen y de ahí en adelante sería todo incluso más difícil: Aliassime, Musetti... Este es el hipotético cuadro del balcánico.

Otro de los grandes favoritos, Sasha Zverev, podría verse las caras con Draper en cuartos de final y con Taylor Fritz o el ruso Andrey Rublev en semifinales. Evita a Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Tsitsipas hasta la final.

Otros cinco españoles acompañarán a Alcaraz en el cuadro principal: Carballés debutará contra un jugador de la previa, Jaume Munar ante Arthur Rinderknech, Alejandro Davidovich se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, Roberto Bautista ante el checo Jakub Mensik y Pedro Martínez se medirá al italiano Darderi.

Badosa y Bouzas, las únicas españolas

En cuanto al torneo femenino solo Paula Badosa y Jessica Bouzas competirán en el cuadro femenino, la primera debutará ante Osorio o Mboko, mientras que Bouzas jugará ante Lucia Bronzetti. Sorribes cayó en la previa.

