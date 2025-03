Dura amenaza del Real Madrid y Ancelotti por el poco descanso: "No nos presentaremos..."

El Real Madrid tomó la Cerámica este sábado (1-2) tras un doblete de Mbappé, pero antes, el club, a través de su televisión oficial (RMTV) se quejó abiertamente de no tener 72 horas de descanso entre el Euroderbi del miércoles y el partido de hoy ante el Villarreal. Una denuncia a la que luego le puso cara y forma Carlo Ancelotti en la rueda de prensa postpartido.

"Nunca más volveremos a jugar con menos de 72 horas, nunca más..."

El italiano no pudo ser más claro: "La explicación es que este equipo tiene algo especial, carácter, compromiso, no siempre lo puede hacer, a veces me enfado con ellos incluso... Debemos agradecer a estos jugadores su esfuerzo, descomunal, desde el 3 de enero. Aún más hoy. Es la última vez que vamos a jugar antes de 72 horas. Nunca más lo vamos a hacer. Hemos pedido a LaLiga dos veces cambiar el horario y no ha pasado nada. Es la última vez", refrendó en varias ocasiones Carletto.

69 horas y media entre un partido y otro

Y es que, para ser más precisos, los blancos -al igual que el Atleti- terminaron el Euroderbi sobre las 00h de la noche (miércoles a jueves) y volvieron a competir este sábado a las 18:30 de la tarde: apenas 67 horas entre el final del primero y el comienzo del segundo. Pero lo que verdaderamente se tiene en cuenta son las horas entre el inicio de uno y otro: 69 horas y media, un poco por debajo de las 72 que recomienda la FIFA para descansar de un partido a otro, pero que desgraciadamente se incumple en numerosas ocasiones y con muchos otros equipos , sobre todo los que juegan competiciones europeas.

Mismamente, Betis, Real Sociedad y Athletic disputarán mañana domingos sus respectivos partidos ligueros, y todos jugaron el pasado jueves a las 21 horas, exceptuando el Athletic de Bilbao. No obstante, ninguno descansará un mínimo de 72 horas.

"No volverá a permitir un atropello de LaLiga de Tebas"

Desde el club merengue, se utilizaron estas palabras para denunciar lo que ellos entienden como una "injusticia" y un "atropello": "El Real Madrid no va a permitir nunca más este atropello de LaLiga de Tebas contra la salud de los futbolistas y si se vuelve a repetir pedirán amparo a la FIFA".

En cuanto a lo puramente futbolístico el Real Madrid venció en La Cerámica en Liga por primera vez desde 2017, terminó con una racha de tres visitas consecutivas en Liga sin ganar (Espanyol, Osasuna y Betis) y dormirá líder, al menos, este sábado a la espera del resultado del Atlético-Barcelona del domingo (21h). Buena forma de cerrar la semana para los de Ancelotti, que consiguieron el pase a cuartos de final de Champions el pasado miércoles y que entrarán en las dos semanas de parón de selecciones más que vivos que nunca en las tres competiciones (Liga, Champions y Copa del Rey).

