Continúa la 'caída' de Djokovic: cae ante el matagigantes van de Zandschulp en su debut en Indian Wells

No estamos nada acostumbrados a ver a Novak Djokovic caer a las primeras de cambio en ningún torneo, pero menos en pista dura. El serbio de 37 años sigue apagado y con un lenguaje no verbal que preocupa, tanto que este sábado cayó a última hora de la noche (en España) ante el que fuera reciente verdugo de Alcaraz en el US Open 2024 y de Nadal en la última Davis , el neerlandés Botic van de Zandschulp (85 del mundo), el cual apeó a Novak (2-6, 6-3 y 1-6) en el torneo donde fue campeón hasta en cinco ediciones. Botic, por si fuera poco, 'actuaba' como lucky loser tras perder en qualy ante Matteo Gigante.

Djokovic, irreconocible

Un Djokovic que salió a pista despistado, por no decir derrotado , y encajó un doloroso 2-6 en apenas treinta minutos de juego. Reaccionó en el segundo con un tempranero break que le valió para llevar la delantera y forzar el tercer y definitivo. Y ahí, justo donde Novak siempre era infalible... se le volvió a apagar la luz. Hasta dos breaks le endosó el de Países Bajos para llevarse el encuentro con un contundente 1-6. Nole estuvo irreconocible. Impasible. Como si, en parte, la cosa no fuese con él, pero posiblemente llevando la procesión por dentro. Abandonó la pista cabizbajo y ciertamente melancólico.

Tres derrotas consecutivas... ¿perdido? ¿desmotivado?

Y es que con esta ya son tres derrotas consecutivas (retirada en semifinales del Open de Australia, derrota en 1/16 de final en Doha y la presente en Indian Wells). Claro está que el objetivo del serbio en los últimos años no era la conquista de ningún Master en particular -los tiene todos- pero si se presentaba era para competir, buscar sensaciones e irremediablemente su mentalidad ganadora y calidad tenística le colocaba la mayoría de las veces en una posición privilegiada para ganar el torneo. Eso se acabó. Parece perdido y desmotivado. Puede que ya no tenga el hambre por ganar títulos, en parte porque los tiene absolutamente todos, y también es posible que se vea lejos del nivel de Alcaraz, Sinner, Zverev y compañía... Una teoría que no cobraría mucho sentido aquí porque el italiano es baja, Zverev sigue siendo inestable y a Carlitos le ha ganado en sus dos últimos enfrentamientos oficiales (cuartos de final del Open de Australia y la gran final olímpica en París).

Tampoco la presencia de Murray en el banquillo parece haberle despertado algún estímulo... Sorprende también que esta imagen sea a principios de año, cuando Nole debería estar fresco y donde el serbio, históricamente, siempre rendía a su mejor nivel. En pista dura y en la gira americana pocos le hacían frente, en Indian Wells atesora cinco títulos (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016), ahora, por contra, no pisa los cuartos de final desde su último título en 2016 . Desde entonces, la última vez que pasó de tercera ronda fue en 2017. El año pasado cayó en 2º ante el italiano Nardi, por lo que incluso perderá puntos en el ranking.

El ganador de 24 Grand Slams, además, estaba en el horizonte de Carlos Alcaraz, al que podía haberse enfrentado en cuartos de final. El murciano sí que comenzó con éxito su 'doble' defensa del título (ganador en 2023 y 2024) tras apabullar al francés Halys (6-4 y 6-2).

El primer Master del año comienza así con muchas sorpresas en el cuadro: eliminados Djokovic, Zverev, Rublev, Ruud, Aliassime y Korda antes de la tercera ronda. 'Menos' rivales para Alcaraz.

