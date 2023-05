El ranking protegido o las wild cards, las dos opciones para Nadal tras su baja indefinida

Rafa Nadal, ganador de 22 grand slams, comunicaba este jueves su decisión de no jugar Roland Garros y de parar de forma indefinida para recuperarse y poder afrontar en 2024 su último año antes de su retirada. El manacorí dejaba claro en una rueda de prensa en su academia en Manacor que no logra recuperarse de la lesión en el psoas ilíaco que sufrió en el pasado Open de Australia y que debe parar para poder encarar 2024, el último año antes de su retirada, con garantías.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando estos meses sin parar y con la vista puesta hacia los siguientes objetivos, y lo más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar después de muchos años sin faltar en Roland Garros", explicaba Nadal.

"Para mí es importante encarar el 2024 con garantías para lo que lo que intuyo que será mi último año. Tengo que parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con garantías de poder disfrutarlo y poder jugar los torneos que me apetezcan y los que me han marcado deportivamente", anunciaba el tenista balear.

Un último baile en 2024

El futuro de Nadal es una incógnita y depende en buena medida de cómo responda su cuerpo en los próximos meses. Una carrera plagada de lesiones, se calcula que ha estado más de cuatro años lesionado, han castigado el cuerpo de un Nadal que busca tomar el último impulso para su último año en la élite. Si lograr estar recuperado, 2024 será su último año y Nadal elegirá los torneos en los que desea participar. Parece claro que los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wilbledon y US Open) estarían entre esos torneos. También se da por sentado que iría a Barcelona, Montecarlo o Madrid, torneos que le han visto ganar durante años.

Pero la realidad es que Rafa Nadal regresará a los circuitos sin ranking, es decir, sin puntos en su casillero. A día de hoy, el manacorí es la 14ª raqueta del mundo con 2.535 puntos. Tras finalizar el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros, el balear figurará ya con tan solo 445, lo que le harán caer por debajo del puesto 135 de la ATP. De ahí a final de año, a Nadal se le irán descontando los puntos que acumula de los torneos jugados en 2022 y podría finalizar el 2023, si no regresa antes, con los 45 puntos que aún tendría por haber alcanzado la segunda ronda del Open de Australia en 2023.

La realidad es que con ese ranking, Nadal no podría entrar en ninguno de los torneos principales de la ATP en 2024, pero hay dos fórmulas para que pueda jugar donde él lo decida: ranking protegido y wild cards. Todos los torneos tienen la potestad de dar invitaciones a una serie de tenistas y, con total seguridad, Nadal lograría ser invitado en los torneos que eligiera disputar.

"Si necesito invitaciones, supongo que no habrá problemas para ello, creo que me lo he ganado", explicaba Nada en la rueda de prensa ofrecida este jueves. Pero existe otra posibilidad, el ranking protegido.

"Si puedo jugar con ranking protegido para no quitarle invitaciones a otros, mejor", aclaró Nadal este jueves.

¿Cómo funciona el ranking protegido al que se acogerá Rafa Nadal?

¿Qué es el ranking protegido? Se trata de una posibilidad que ofrece la ATP para aquellos tenistas que estén al menos seis meses alejado de las pistas por problemas físicos. En ese caso, el tenista puede solicitar a la ATP una Protección de Ingreso en su regreso a la competición. La traducción de esto es que la ATP realiza una media del ranking del tenista en los tres primeros meses de su lesión y, de esta forma, regresa con garantías de poder estar en los torneos principales. En el caso de Nadal sería el 9º puesto del ranking ATP, lo que le permitiría jugar los torneos principales sin problemas y así no necesitaría de wild cards.

Nadal podría acogerse al ranking protegido en los primeros nuevos torneos que disputará o durante los primeros nueve meses desde su regreso. Si la lesión de Nadal se prolonga un año, el balear podría jugar hasta 12 torneos con ranking protegido.