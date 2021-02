Rafa Nadal, preocupado por las molestias en la espalda a dos días de debutar en Australia: "No pinta bien"

Rafael Nadal debutará en el primer Grand Slam de la temporada el próximo martes contra el serbio Laslo Djere. El mallorquín ha asegurado que siente molestias en la espalda que le impiden entrenar al 100%.

Las lesiones siempren han sido el principal problema de Nadal durante su larga y exitosa carrera. A sus 34 años el jugador español encara una temporada con la ilusión de siempre pero que no ha empezado de la mejor manera.

Nadal afirmó hace una semana en sus redes sociales que tenía un problema en la espalda que le impediría jugar el primer partido de la ATP CUP, no parecía que fuera a ir más lejos. Sin embargo, varios días después, y sin haber jugado ningún partido en el torneo, sigue padeciendo las mismas molestias.

Nadal descarta no comenzar el torneo

El ganador de 20 Grand Slams debutará el martes en primera ronda del Abierto de Australia y su lesión le preocupa especialmente a la hora de sacar: "Estoy preocupado".

El mallorquín, aun así, descarta la posibilidad de no comenzar el torneo pese a las molestias: "No está en mis pensamientos no jugar, sin embargo, si veo que no estoy bien abandonaré con la tranquilidad de que he hecho lo que he podido".

En el caso de que Nadal consiguiera ganar este torneo, solo lo ganó en 2009, se convertiría en el jugador con más Grand Slam de la historia (21) y además sería el único que ha ganado como mínimo dos veces cada grande.

Por otra parte, Muguruza encarará este torneo con más decisión y mejor tenis que nunca, pese a haber perdido la final del ATP de Melbourne contra la número 1º del mundo, Barty: "Estoy muy contenta, este torneo me dará mucha inercia, estoy en un gran momento". La hispano-venezolana también jugó la final del año pasado contra Kenin.