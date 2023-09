Novak Djokovic y el 24: ¿Ser el mejor es ser el más grande?

¿Ser el mejor es ser el más grande? Ese es el debate que se puede plantear ahora en el mundo del tenis. El triunfo de Novak Djokovic en el US Open 2023 (cuarto en Flushing Meadows y 24 majorde su carrera) zanja de una ver por todas, si es que había que hacerlo, la discusión de quién es el mejor o el más laureado tenista de todos los tiempos. El serbio aventaja en 2 a Nadal y en 4 al retirado Federer, además, se impone en la mayoría de los aspectos más importantes (semanas como número 1, Másters 1.000, cara a cara...).

Los datos no hacen otra cosa que avalar la 'candidatura' del balcánico. Nadie puede dudar de que su palmarés es el mejor y más completo que ha existido en el mundo del tenis. Por lo tanto, podemos decir que ahora mismo y con casi total seguridad, terminará su carrera como el mejor de siempre. A Nadal, en principio, le quedará como mucho un año (2024) en el circuito ATP.

El mejor palmarés de siempre

Novak Djokovic y una carrera plagada de récords.

24 Grand Slams (récord histórico)

39 Másters 1.000 (récord histórico)

Ganador de todos los Másters al menos dos veces (récord histórico)

Ganado de 6 Másters en una sola temporada (récord histórico)

390 semanas como número 1 (en activo y récord histórico)

10 Open de Australia (récord histórico)

7 Wimbledon (récord histórico empatado con Federer)

6 ATP Finals (récord histórico empatado con Federer)

Cara a cara positivo ante Nadal y Federer

Más victorias contra Top 10

Más victorias contra Top 5...

El GOAT...

Una vez aclarado esto... ¿Es Novak Djokovic el GOAT del tenis? Para aquellos que desconozcan el significado de estas siglas, su significado en inglés es 'Greatest of all time' (El mejor o el más grande de todos los tiempos), aunque no se aprecie una diferencia clara respecto al otro debate, cuando se habla del GOAT, en la mayoría de ocasiones nos referimos al más grande. Y aquí pueden entrar en juego otros aspectos: ¿quién fue más influyente? ¿quién aportó más al tenis? ¿quién cambió más este deporte? ¿quién jugó mejor? ¿quién movilizó o atrajo más aficionados?

Para hacer la comparación con otros deportes nos vienen a la cabeza diferentes 'rivalidades': ¿Michael Jordan o LeBron James? ¿Messi, Pelé, Maradona o Cristiano Ronaldo..? ¿Hamilton o Schumacher?

La grandeza, ¿un intangible?

¿La grandeza puede medirse solo en datos? ¿Es menos grande Di Stefano que Cristiano por tener menos goles y menos títulos? ¿Y LeBron que Jordan por tener menos anillos? ¿Es menos grande Federer o Nadal que Djokovic por lo mismo? El suizo, por ejemplo, revolucionó por completo este deporte, atrajo a millones de aficionados y cambió la forma de jugar, seguramente y por muchos Grand Slams que siga ganando el serbio, nadie dudará nunca de que el tenis más estético y bonito que se ha practicado en una pista de tenis tiene la firma del helvético. Y esto no lo reflejan las estadísticas.

Federer y Nadal cambiaron el tenis

Nadal, por último y no por eso menos importante, protagonizó junto a Roger la mejor y más famosa rivalidad de siempre, innovó el juego introduciendo un abanico de golpes con efecto (passing shot, las famosas bananas, bolas profundas y altas, rallys interminables...) que le coronaron como el indudable rey de la tierra batida; su drive (muy especial al ser zurdo) ha sido uno de los más mortales y efectivos de siempre (aunque su tío Toni siempre señaló la forma tan extraña que tenía su sobrino al terminar el golpe); luchó y sigue luchando contra un cuerpo mermado que le ha castigado durante gran parte de su carrera (se ha perdido más grandes que Nole y Roger) y además es considerado por muchos como el mejor luchador de la historia del tenis. Y lo que nos dejamos... De nuevo, esto no lo reflejan las estadísticas. Por poner un pero a Novak... es posible que él no tenga un golpe marca de la casa como sí lo tuvieron sus dos máximos rivales.

Toni Nadal se rinde a Novak

En resumen, como se suele decir, para gustos colores. Los 24 de Djokovic habrán convencido a muchos pero otros seguirán pensando que el más grande es Roger Federer o Rafa Nadal. Los más románticos, incluso, elegirán a Sampras, Agassi, Borg... y razón tampoco les faltará, aunque de estos no hay muchos. Será un debate que puede que nunca termine, sin embargo, este 2023, pese a la total ausencia de Nadal en el circuito, ha certificado casi al 100% que el de Belgrado es el mejor tenista de siempre, el más voraz, el más completo, el más competitivo... y eso seguramente sea lo que de verdad importe. Porque hasta Toni Nadal ha terminado rendido hacia Novak: "Seguramente sea el mejor". Y lo que dice el tío Toni va a misa.