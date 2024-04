A qué hora y contra quién juegan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz los octavos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son las dos únicas bazas españolas que siguen 'vivas' en el Mutua Madrid Open 2024, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. El balear y el murciano disputarán este martes 30 sus respectivos partidos de octavos de final en busca de un billete para los cuartos.

En primer lugar, Nadal, a sus casi 38 años, superó su partido más duro y largo del torneo ante Pedro Cachín, al que venció en más de 3 horas por 6-1, 6-7 y 6-3 para acceder a los octavos de final y sumar su tercera victoria consecutiva (Blanch y De Miñaur), algo que no conseguía desde septiembre de 2022 en el US Open, torneo en el que derrotó a Hijikata, Fognini y Gasquet antes de caer ante Tiafoe.

Rafa, que llegó con dudas a Madrid: "Juego porque es Madrid", dijo antes de debutar ante Darwin Blanch, aspira a llegar a sus primeros cuartos de final de un Master 1.000 después de que lo hiciera hace precisamente dos años en Madrid, día en el que perdió ante Carlos Alcaraz.

Rafa Nadal - Jiri Lehecka

Nadal jugará el duelo de octavos de final en la tierra de la Caja Mágica este martes 30 de abril en el último turno de noche (no antes de las 21:30) ante el checo Jiri Lehecka, unas horas a las que no estamos acostumbrados a ver al balear, que prefiere jugar con calor y sol para que su bola haga más daño. No obstante, las tres horas de desgaste este pasado lunes ante Cachín han provocado que el torneo le coloque en el último turno de la jornada para que Rafa tenga más horas de descanso y preparación: "Estoy de acuerdo con la decisión", dijo el tenista, que también recalcó que le "sorprendería ganar" a su rival de hoy debido al "ritmo de bola y potencia de sus golpes". El cinco veces ganador en la capital entrenó con Lehecka en los primeros días del torneo: "Perdí, así que espero que sea diferente", sentenció.

No obstante, el de Mallorca ha pasado de jugar en Madrid "porque es Madrid" a ganar tres partidos seguidos y jugar este martes por unos cuartos de final en la que será su última participación en Madrid. En el caso de que pase Rafa se medirá en 1/4 al vencedor del Medvedev-Bublik.

Alcaraz - Jan Lennard Struff

Por la otra parte del cuadro está Carlos Alcaraz, número tres del mundo y ganador de las dos últimas ediciones del MMOpen. El murciano, con la presencia de Rafa está pasando algo más 'desapercibido' de lo que acostumbra, sin embargo, superó sin grandes problemas sus dos primeros partidos (Shevchenko y Seyboth Wild) y este martes (no antes de las 16:00 y tercer turno de la Santana) jugará por un billete a cuartos ante el alemán Jan Lennard Struffen la redición de la final del año pasado. Carlitos parece haber dicho adiós a esas continuas y molestas dolencias en el antebrazo derecho que le obligaron a perderse el Master de Montecarlo y el Conde de Godó, torneo en el que también levantó el título en las dos últimas ediciones. Si el de El Palmar sale victorioso esta tarde ante el germano se enfrentará a Rublev o Griekspoor en los cuartos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com