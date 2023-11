La nueva norma que podría perjudicar a Rafa Nadal o Novak Djokovic

Una nueva regla podría entrar en vigor en los próximos torneos ATP de 2024. Durante estos días se está disputando en Jedahh, Arabia Saudí, las Next Gen ATP Finals, o lo que es lo mismo, los ocho jóvenes más prometedores del tenis mundial, entre los que se encuentra el jordano de 20 años Abedallah Shelbayh, alumno de la Academia de Rafa Nadal.

Este curioso torneo donde los partidos se juegan al mejor de 5 sets y donde hay que llegar a cuatro juegos con diferencia de dos o al tiebreak en el 3-3 para adjudicarse un parcial, sirve de banco de pruebas para algunas reglas o cambios que de tener éxito y buena acogida se podrían implementar de cara al circuito ATP.

El tenis quiere seguir a la vanguardia

El tenis sigue modernizándose, o eso al menos quieren los que tienen poder sobre él, si hay algún deporte 'reacio' al cambio es este, pero a veces no queda más remedio. El supertiebreak en los Grand Slams, la ausencia de recogepelotas que lleven a los tenistas las toallas (medida tomada por el covid) o la actualización constante del ojo de halcón (los jueces de línea van desapareciendo poco a poco) son algunas de las variaciones que ha sufrido en los últimos años el deporte de la raqueta.

De 20 a 8 segundos entre el primer y segundo servicio

Y ojo, porque es posible que en unos meses veamos un nuevo cambio que se va a probar estos días en las Next Gen ATP Finals. Nos referimos a la posibilidad de rebajar el tiempo que disponen los tenistas entre el primer y segundo servicio. Ahora mismo está en 20 segundos pero la intención es reducirlo a 8 para acelerar el juego y la rapidez entre puntos.

Djokovic y Nadal, los más perjudicados

Han caído ya, ¿no? Seguro que se les ha venido ya a la cabeza los jugadores a los que esta regla podría perjudicar seriamente. Los dos nombres propios serían Rafa Nadal y Novak Djokovic. Hay muchos más claro, pero podemos decir que estos dos genios de la raqueta son los que más tiempo emplean en el servicio. Históricamente siempre se ha mencionado a Nadal en este aspecto pero el serbio desde hace mucho tiempo necesita del mismo o incluso más segundos que el balear, que en los últimos años ha acelerado un poco en esta faceta.

Hace 7 años se introdujo la regla de los 25 segundos

Hace casi 7 años ya se introdujo la regla de los 25 segundos, o más conocida como norma 'antiNadal'... Este cambio obligaba a los tenistas a poner en juego el primer servicio no más tarde de 25 segundos después de la finalización del punto anterior. Obviamente esto no gustó a muchos ya que no todos los puntos son iguales, no es lo mismo un intercambio de 4-5 golpes que uno de 30-35, físicamente hay una diferencia enorme.

En 2017 el español Rafa Nadal ya se pronunció sobre esta variable: "Creo que no es algo bueno para el futuro del circuito. Personalmente no me preocupa. Yo no voy a jugar durante otros 10 años. Me puedo adaptar fácilmente a eso... Pero en mi opinión no es lo mismo jugar a 15 o 18 grados centígrados que hacerlo a 35 y es por eso que tenemos jueces, que son capaces de evaluar las condiciones para crear el mejor espectáculo posible para los aficionados. Tener un reloj con 25 segundos para jugar en algunas situaciones extremas no puedes esperar el mejor espectáculo posible", sentenció el ganador de 22 Grand Slams, al que esperamos ver de vuelta en el Open de Australia 2024.