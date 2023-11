Djokovic se niega a pasar un control antidopaje en la Copa Davis de Málaga

Novak Djokovic sigue inmerso en la lucha por ganar la Copa Davis 2023. Sin embargo, hoy es noticia porque recibió una notificación el pasado jueves, una hora y media antes de jugar su primer partido ante Cameron Norrie, para realizar un control antidopaje. El requerimiento del test no sólo era para el número 1 mundial, sino para todo el equipo de Serbia... y se negaron a realizarlo.

Así lo justificó el balcánico tras doblegar al inglés Norrie y dar a su país el pase a las semifinales de la Copa Davis: "Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido".

"Siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites"

"Todavía no he completado el control, pero ya he dado una muestra sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina", abundaba 'Nole' ante los medios.

Djokovic reconoció que se sintió perseguido por el médico y pidió establecer límites: "He discutido con él porque es algo que no me había pasado en 20 años de carrera. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites".

El ganador de 24 Grand Slam inclusó charló con el representante de la Agencia Mundial Antidopaje: "Me han dicho que era porque el partido terminaría muy tarde, que era para darle tiempo de descanso al otro equipo, pero le he dicho que el ganador no jugaba mañana (viernes)"

El pasado lunes, en la reunión de los miembros de la Federación Internacional de Tenis con los ocho capitanes, se les informó de la posibilidad de que se realizaran test sorpresa por parte del personal de la Agencia Mundial antes o después de los encuentros. Se trata del sistema de funcionamiento habitual de la ITF en sus competiciones, diferente a los torneos ATP o Grand Slam.

Cita con Jannik Sinner en 'semis'

Novak Djokovic cumplió con su parte del plan y llevó a Serbia a jugar las semifinales de la Copa Davis que se disputa en Málaga, después de conseguir el segundo punto de la eliminatoria de cuartos ante el británico Cameron Norrie (6-4 y 6-4), por lo que se cita con la Italia de Jannik Sinner este sábado.