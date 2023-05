Novak Djokovic: "Alcaraz se merece el número 1, ha estado jugando un tenis impresionante"

Carlos Alcaraz volverá a ser el número 1 del ranking tras el Masters 1.000 de Roima y llegará a la tierra batida de París como la primera raqueta del mundo. Sus triunfos en el Godó y Madrid, junto a su estreno en Roma, harán que el pupilo de Juan Carlos Ferraro vuelva a ser el mejor tenista del mundo. Ya lo fue por primera vez el pasado mes de septiembre después de ganar el US Open y lo recuperó de forma momentánea tras coronarse en Indian Wells en marzo.

Su derrota ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Miami devolvió el número 1 a un Djokovic que volverá a entregarlo tras el torneo de Roma, donde el serbio defiende los 1.000 puntos de campeón. Por su parte, Alcaraz volverá a liderar el ranking nada más salte a la pista este sábado ante Albert Ramos, con independencia del resultado.

"Va a ser el número uno después de este torneo pase lo que pase. Se lo merece. Ha estado jugando un tenis impresionante, a un gran nivel. Es el jugador a batir en esta superficie, sin duda", reconoció Djokovic en su primera rueda de prensa en la capital italiana.

"Por supuesto, depende de si Nadal juega o no en Rolad Garros, pero Alcaraz es uno de los principales favoritos sin ninguna duda. Está jugando un tenis fantástico", indicó el tenista serbio.

Novak Djokovic sabe que solo se puede cruzar con Carlos Alcaraz en una hipotética final en el Foro Itálico.

"Nos enfrentamos una sola vez el año pasado en Madrid. Si tenemos la oportunidad de enfrentarnos aquí, sería en la final y creo que a los dos nos encantaría", admitió Nole.

"¿Nadal? Por supuesto que Roland Garros se vería afectado por su ausencia"

El ganador de 22 Grand Slam habló también sobre Rafael Nadal, quien no estará en Roma y cuya presencia en Roland Garros es todavía una incógnita.

"No cambiará nada en relación con mi preparación si está o no. Pero, por supuesto, el mundo del tenis y el torneo de Roland Garros sí que verán afectados por su ausencia por su historia en el torneo y por lo que ha conseguido en su carrera y el impacto que ha tenido en el deporte", señaló el de Belgrado.

Djokovic aseguró que le gustaría ver a Nadal en París porque "para la competición es mejor si puedes tener a los mejores jugadores del mundo para que el reto sea lo más grande posible".

Además, Djokovic desveló que su estado físico es óptimo y que las molestias de codo que le impidieron estar en Madrid están superadas.

"Está todo bien. Quiero decir, siempre hay algunas cosas aquí y allá que te molestan a este nivel. Es normal. También cuando ya no tienes 25 años supongo que lo experimentas un poco más que antes y tardas un poco más de tiempo para recuperar", explicó Djokovic.

"Pero me siento bien. Echo de menos la competición y me encanta jugar en Roma. Históricamente ha sido un torneo muy bonito para mí, he tenido mucho éxito, lo he ganado muchas veces. Espero que pueda servir, de nuevo, como un gran trampolín para lo que viene en París, donde quiero jugar mi mejor tenis", concluyó el tenista serbio.