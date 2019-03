Nadal: "No quiero compararme a mí mismo"

El español Rafael Nadal, que alcanzó por décima vez en su carrera la final del Masters 1.000 de Montecarlo, al derrotar al británico Andy Murray, rechazó hacer comparaciones con el pasado y subrayó que su intención es "jugar lo mejor posible cada día".

Nadal, que afrontará la final número 100 de su carrera, descartó valorar si está cerca de su mejor momento tras vencer a Murray. "No quiero hablar todos los días sobre si soy el de antes o no. Yo no pienso en eso. Rafael Nadal no será el de 2008 o 2009. Cada año es diferente", dijo el español Rafael Nadal, ocho veces vencedor en Montecarlo. El español insistió en que su intención es mejorar cada día: "No quiero compararme a mí mismo o tratar de analizar si estoy otra vez en el mismo nivel que antes. Trato de hacerlo lo mejor posible todos los días. Quiero ser mejor hoy que ayer y mañana mejor de lo que soy ahora".

"Mejorar es lo que me motiva cada día. No pienso en el pasado ni en lo que fui", añadió el quinto mejor jugador del mundo. Nadal, que ganó a Murray por 2-6, 6-4 y 6-2, se enfrentará en la final de Montecarlo al francés Gael Mofils, que se impuso en la otra semifinal a su compatriota Jo Wilfried Tsonga. Será el sexto jugador en llegar, en la era 'Open', a cien finales. Ya lo hicieron el estadounidense Jimmy Connors (163), el checo Ivan Lendl (143), el suizo Roger Federer (136), el norteamericano John McEnroe (108) y el argentino Guillermo Vilas (103).