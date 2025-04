Guía del Mutua Madrid Open 2025: favoritos, horarios y rivales de los españoles

Este miércoles el cuadro principal del Mutua Madrid Open (21 de abril - 4 de mayo) ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición, la primera con Rafa Nadal ya retirado de las pistas, y con dos grandes alicientes en el cuadro masculino: la posible triple corona de Alcaraz y el título número 100 para Novak Djokovic, que regresa a la capital 2 años después de caer precisamente ante el murciano en las semifinales. Ambos incluso podrían cruzar sus caminos en unas hipotéticas semifinales. También existen ciertas dudas acerca del estado físico de Charlie.

Alcaraz y Zverev, grandes peligros: ojo a Aliassime, Rublev...

Carlos llega con el papel de favorito aunque perdiera la final del Godó ante un majestuoso Rune, pero sus 9 victorias en los últimos diez partidos en tierra le avalan como gran aspirante. Y ojo, no está Sinner -último torneo que se perderá por la sanción- pero sí Zverev, que también sabe lo que es ganar dos veces en la tierra de la Caja Mágica (2018 y 2021) y que viene de levantar un título en Múnich. La altura de Madrid le viene al pelo. También intentará defender el título Rublev y jugadores como Aliassime (final el año pasado), Rune, Ruud y Tsitsipas también pueden ser una amenaza.

Otros españoles

Otros nombre a tener en cuenta, esperemos, es el de Davidovich, que está en uno de los mejores momentos de tenis y regularidad de toda su carrera. Jugadores como Carreño, Pedro Martínez, Bautista y Munar intentarán llegar lo más lejos posible, aunque estos dos últimos se enfrentarán entre sí en primera ronda y el ganador se las verá con Zverev. También Pablo, de ganar ante Borges, se las vería después ante Davidovich, que a su vez podría ser rival de Sasha en 1/16. Pinta mal.

Lucha por el número 2 del mundo

Para Alcaraz, además de aspirar lógicamente al título, está la presión y el duelo personal con el propio Sasha por el número 2 que ahora mismo ostenta el alemán por tan solo 35 puntos de diferencia. Charlie defiende los 400 puntos de cuartos de final y el germano los 100 de octavos, por lo que las cuentas son sencillas. Alcaraz debe mejorar el resultado de Zverev para volver al segundo escalón del ranking.

Badosa y Bouzas, bazas en el femenino

En el femenino Badosa y Bouzas Maneiro, que aplastó a Sheriff en su primer partido (6-3 y 6-1), son las únicas bazas nacionales en el cuadro principal. Carlota Martínez Cirez (244º) -la otra española del cuadro principal- no pudo ante la australiana Joint en su debut. Sin Sorribes, Párrizas ni Bucsa (sí estará en dobles), la representación española se reduce a las opciones de Paula y Jessica. La campeona de Indian Wells 2021 ya nos reveló en el Media Day de este pasado martes que no está al 100%: "Os mentiría si digo eso", pero también asegura que está pudiendo entrenar bien y que espera el tratamiento funcione. Aunque no esconde que va con pies de plomo: "Tengo miedo por las mañanas porque no sé cómo voy a levantarme". Madrid solo quiere verle disfrutar en la pista y que la espalda le de un largo respiro, que lo merece. En 2024 se despidió en primera ronda precisamente ante la gallega Bouzas. Sabalenka y Swiatek, 1 y 2 del mundo respectivamente y campeonas de tres de las últimas cuatro ediciones, se postulan de nuevo como las grandes favoritas. No hay que perder la pista de jugadoras como Paolini, Gauff, Andreeva, Svitolina...

Así son los cuadros masculinos y femeninos

Por otra parte, puedes consultar los cuadros principales masculino y femenino del Mutua Madrid Open 2025.

Alcaraz, por su parte, debutaría el sábado ante el ganador de Bergs-Nishioka y después podría vérselas con el checo Lehecka, que el año pasado apeó a Rafa Nadal en octavos de final en el último baile del balear en la capital. Así será el cuadro del español en Madrid:

Fechas y rondas del Mutua Madrid Open

Miércoles 23 de abril: 1º ronda masculina y femenina.

Jueves 24 de abril: 1º ronda masculina y 2º ronda femenina.

Viernes 25 de abril: 2º ronda masculina y 2º ronda femenina.

Sábado 26 de abril: 2º ronda masculina y 3º ronda femenina.

Domingo 27 de abril: 3º ronda masculina y 3º ronda femenina.

Lunes 28 de abril: 3º ronda masculina y octavos femenina.

Martes 29 de abril: Octavos masculinos y cuartos femeninos.

Miércoles 30 de abril: Cuartos masculinos y cuartos femeninos.

Jueves 1 de mayo: Cuartos masculinos y semifinales femeninas.

Viernes 2 de mayo: Semifinales masculinas.

Sábado 3 de mayo: Final femenina y dobles masculino.

Domingo 4 de mayo: Final masculina y dobles femenino.

