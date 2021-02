El infierno de Shapovalov en el Open de Australia: "¡Me meo en los pantalones!"

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han debutado con sendas victorias en el Open de Australia, pero el momento más increíble de la priemra jornada de este Grand Slam ha tenido lugar en el partido entre Denis Shapovalov y Jannik Sinner.

El primero ha ganado, pero no solo ha tenido que enfrentarse a su rival, sino también a sus propias necesidades fisiológicas. Y es que el tenista no podía reprimir sus ganas de ir orinar al baño.

Y es que ha sido la imagen del día: Shapovalov queriendo hacer pis y el juez de silla negándose. Sucedió antes del inicio el quinto set y no podía más: "¿Qué pasa si voy?", le espetó al árbitro Nico Helwerth, que no le dejaba. "¿Me multan? ¡No me importa!", se quejaba.

"¿Qué quieres decir con que no puedo ir? ¿Me vas a descalificar? ¡Tengo que hacer pis!”, decía el tenista, desesperado. "¡Voy a mearme en los pantalones! ¡Voy a mear en una botella! ¿No permitís que los jugadores meen? ¡No entiendo esta regla!", decía.

Shapovalov ha explicado después que cree que es una regla que no tiene sentido: “Pienso que es una regla estúpida”, dice. "Especialmente en mi caso, que debo tener la vejiga más pequeña de la historia, me hago pis literalmente en cada set”, ha reconocido el tenista.