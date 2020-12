Garbiñe Muguruza y Paco Roncero preparan un original menú navideño: "Me gusta mucho cocinar"

Garbiñe Muguruza, campeona de dos Grand Slam (Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017), y Paco Roncero, dos estrellas Michelin, se han unido para elaborar un apetitoso y original menú navideño.

Cardo con castañas y trufas, capón relleno con frutos secos y Tiramisú Muguruza. Este es el menú que proponen el chef y la tenista para estas fechas navideñas.

Garbiñe Muguruza reconoce que la cocina es una de sus grandes pasiones junto al tenis.

"Me gusta mucho cocinar la verdad. Mi cuerpo es un fórmula 1 y lo tengo que cuidar", explica Muguruza a Antena 3 Deportes.

Además, admite que el ingrediente que más echa en falta es que "haya público" en las pistas de tenis.

Además, Muguruza habla de su amiga Carla Suárez, quien sufre el linfoma de Hodgkin.

"Me hace valorar otras cosas que, pese a este año, no lo hacer hasta que no te tocan", cuenta Garbiñe.

"Mi objetivo es llegar a las finales y levantar los trofeos. Yo creo que es la máxima sensación para un atleta", cuenta Garbiñe.