El espectacular récord que podría conseguir Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz, actual número tres del mundo, sigue acortando plazos y apurando los días para poder llegar a la esperada cita con el público madrileño en el Mutua Madrid Open (22 abril al 5 de mayo), el cuarto Masters de la temporada y el segundo sobre tierra batida. El murciano se bajó de Montecarlo y de Barcelona por una lesión en su antebrazo derecho que todavía mantiene en vilo su presencia en el torneo de la capital española. No obstante, en el caso de participar y ganar en Madrid conseguiría algo inédito en el torneo.

De ganar el torneo sería el primero en hacerlo tres años seguidos

Si el de El Palmar termina confirmando su presencia en la Caja Mágica y el domingo 5 de mayo alza el título sería el primer tenista capaz de ganar el Mutua Madrid Open en tres ediciones consecutivas, algo que jamás se ha conseguido. Solo Rafa Nadal y el propio Carlos suman dos victorias seguidas en el Mutua y el de Manacor pudo llegar a las tres consecutivas en la final que perdió en 2015 ante Andy Murray.

Además, de salir victorioso en la Manolo Santana también se convertiría en el segundo tenista más laureado del torneo solo por detrás del más grande de siempre en la tierra batida: Rafa Nadal, que suma 5 títulos. Alcaraz igualaría a Federer y Djokovic con tres. Ahora mismo comparte el 'tercer' escalón con Murray y Zverev: 2 títulos.

Otro curioso apartado estadístico

En otro curioso apartado estadístico, si logra levantar el trofeo el 5 de mayo también igualaría a Roger Federer en una faceta que el suizo solo pudo hacer una vez en su carrera: ganar cualquier Masters 1.000 tres veces de forma consecutiva, el helvético lo consiguió en Indian Wells entre 2004 y 2006. En el caso de Rafa sí que pudo hacerlo en dos torneos: Montecarlo (ganó 8 seguidos y luego otros 3), y también en Roma. La palma aquí se la lleva Djokovic: ganó Indian Wells y Miami en 2014, 2015 y 2016, al igual que París Bercy (2013, 2014 y 2015). Además del Big Three, solo Agassi pudo lograrlo en una ocasión: en Miami 2001, 2002 y 2003.

"No tengo nada claro que pueda llegar a Madrid..."

Lo que está claro es que esto son suposiciones ya que el murciano de 20 años todavía no ha confirmado su presencia en la capital. En sus últimas declaraciones dejó caer que no estaba nada seguro de que pudiera competir delante del público madrileño: "Mi objetivo es jugar el Mutua Madrid Open, pero no lo tengo nada claro... Me dieron unos plazos, que he cumplido muy bien... pero no han llegado las buenas sensaciones. No me quiero precipitar y no quiero decir que voy a estar 100 por 100 en el Mutua Madrid Open", dijo el ganador de Indian Wells 2024 en el Trofeo Conde de Godó 2024, torneo que ganó en las dos últimas ediciones (2022 y 2023) y que este domingo celebra la final de 2024 entre Tsitsipas y Ruud.

El propio Carlos se 'saltó' su entrenamiento programado para este sábado en la Caja Mágica y lo pospuso para el domingo, día en el que llegará a Madrid. No obstante, este sábado ha subido un vídeo entrenando.

