La España de Carlos Alcaraz en la Copa Davis 2024: rivales, días y cuándo juega la Armada

Tras la aplastante victoria de Jannik Sinner en el US Open -segundo título de Slam del año para él- entramos en semana de Copa Davis. La competición por equipos más importante en la historia de este deporte buscará estos días a sus ocho finalistas para la fase de eliminatorias que tendrá lugar en noviembre en Málaga (martes 19 de al domingo 24).

España protagonizó un fiasco en la edición del año pasado en la que no pudo pasar ni de la fase de grupos (se enfrentó a Serbia, República Checa y Corea del Sur) pero no pudo contar ni con Rafa Nadal ni con Carlos Alcaraz. No será lo mismo esta vez ya que el murciano, número 3 el mundo, sí que será de la partida en esta fase de grupos. Al de El Palmar le acompañarán Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez. David Ferrer capitaneará este equipo en búsqueda de las finales, las cuales no alcanzan desde 2022 (cayeron en cuartos ante Croacia).

Australia, República Checa y Francia, sus rivales

La Armada está encuadrada en el Grupo B junto a Australia, República Checa y Francia y jugará sus partidos en Valencia.

La primera eliminatoria de los españoles será ante República Checa este próximo miércoles 11 de septiembre a las 16 horas, después ante Francia el viernes 13 a la misma hora y el domingo 15 ante Australia un poco más pronto (11h). En este grupo formado por cuatro países solo dos podrán clasificarse a la fase final de noviembre, los otros dos quedarán directamente eliminados. Cada cruce se jugará al mejor de tres, el equipo que sume las dos primeras victorias se llevará la eliminatoria, en caso de que ambos países ganen y pierdan el primer encuentro se disputará un tercero en modalidad de dobles para dirimir al ganador. Este último se jugará siempre pero en las ocasiones en las que ya esté decidido el ganador no guardará demasiado interés.

Será David Ferrer el encargado de asignar un jugador para cada partido, siendo lógicamente Carlos Alcaraz su primera opción. No obstante, el primer tenista elegido también dependerá del que haya escogido el rival, normalmente los rivales de nivel parecido terminarían enfrentándose entre ellos, por ejemplo, en el caso del España-Australia Carlos Alcaraz jugaría ante el mejor jugador de este país, Alex de Miñaur según el ranking. Marcel Granollers, especialista en dobles, será fijo en el tercer partido, y seguramente formaría pareja con otro gran doblista, Pablo Carreño.

Esta fase de clasificación se disputará en diferentes sedes del 10 al 15 de septiembre: Italia (Bolonia), China (Zhuhai), Gran Bretaña (Manchester) y España (Valencia).

Grupos y los horarios de las eliminatorias

Grupo A (Bolonia, Italia): Holanda, Italia, Bélgica y Brasil.

(Bolonia, Italia): Holanda, Italia, Bélgica y Brasil. Grupo B (Valencia, España): República Checa, España, Australia y Francia.

(Valencia, España): República Checa, España, Australia y Francia. Grupo C (Zhuhai, China): Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile.

(Zhuhai, China): Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile. Grupo D (Manchester, Gran Bretaña): Canadá, Finlandia, Gran Bretaña y Argentina.

En lo que respecta al Grupo B de España, estos son los días y las horas en las que se disputarán todos los cruces:

- Martes 10 de septiembre: Australia vs Francia (16:00h)

- Miércoles 11 de septiembre: España vs República Checa (16:00h)

- Jueves 12 de septiembre: República Checa vs Australia (16:00h)

- Viernes 13 de septiembre: España vs Francia(16:00h)

- Sábado 14 de septiembre: Francia vs República Checa (16:00h)

- Domingo 15 de septiembre: España vs Australia (11:00h)

Rafa Nadal es baja

Por otra parte, el ganador de 22 Grand Slams y 5 Copas Davis con España, Rafa Nadal, no jugará esta fase de clasificación al haber preferido enfocar su preparación directamente para la Laver Cup 2024 que se celebrará en dos semanas (del 20-22 de septiembre). Ahí también estará el propio Alcaraz, que debutará en este conocido torneo de exhibición entre el Equipo Europa y el Resto del Mundo, pero que antes defenderá los colores de su país durante estos días.

Eso sí, el balear y el murciano podrían juntar de nuevos sus caminos en la fase final de la Davis en noviembre siempre y cuando España consiga la clasificación y Nadal decida ponerse a disposición de David Ferrer para ver si es uno de los elegidos.

