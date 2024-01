Djokovic y su particular forma de aislarse en Australia: "Me gusta abrazar árboles"

Novak Djokovic, un hombre curioso donde los haya. El serbio es el tenista masculino con más Grand Slams de la historia (24) y aspira en este Open de Australia a superar a Margaret Court (también 24) para asentarse en lo más alto de la cima del tenis mundial. No obstante, fuera de la pista, Novak es divertido, simpático, muy activo y, a veces, un poco especial. Digámoslo así.

Lo ha vuelto a demostrar en una rueda de prensa previa al inicio del Open de Australia (14 al 28 de enero) en la que ha explicado la forma en la que se aísla para poder afrontar el primer Grand Slam del año de la mejor manera. Ojo porque sus declaraciones no tienen desperdicio.

"Me gusta abrazar árboles, caminar descalzo..."

"Me gusta visitar ciertos lugares que me han traído suerte y me hacen sentir bien. Por ejemplo, los jardines botánicos que tenemos cerca. Es un parque estupendo donde me gusta pasar tiempo en soledad junto a la naturaleza, caminando descalzo, abrazando árboles, haciendo estas cosas. Me encanta hacerlo. Lo he hecho durante los últimos 15 años", ha señalado el balcánico, que mal no le ha ido haciendo estas cosas porque nadie ha sumado más títulos en Melbourne que él (10).

"No sé si esto es la clave del éxito en Australia pero..."

Ni el propio tenista tiene claro que esa 'manía' sea la razón de sus buenos resultados aquí, pero está claro que le funciona: "No sé si es la clave del éxito en Australia, pero me ha hecho sentir bien. Obviamente, me gusta caminar o trotar junto a la playa si tengo la oportunidad".

A Novak el gusta la tranquilidad, desconectar cuando hay que hacerlo y recargar pilas lo antes posible, especialmente cuando se juega tanto en cada torneo. En el US Open (Nueva York) opta por no residir en la ciudad: "Me gusta aislarme algo más. En Nueva York me quedo en Nueva Jersey. Me hospedo junto a un amigo donde tengo un aislamiento total. Me permite relajarme y recuperarme", asegura.

Sin dolor en la muñeca

Por otra parte, el número 1 del mundo confirmó que ya no tiene molestias en su muñeca y que afrontará su debut de mañana domingo ante Prizmic al 100%: "Mi muñeca está bien. He tenido tiempo entre el partido ante De Miñaur (perdió el serbio) en la United Cup hasta mi primer partido aquí para recuperar...". Alcaraz, Sinner y Medvedev son los otros tres grandes aspirantes al major oceánico. La primera ronda arrancará esta madrugada en España (1:00am).