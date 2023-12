Djokovic y la 'anécdota' con Nadal en Roland Garros: "Me veía intimidado"

Los dioses del tenis esperan que dos de sus máximos exponentes históricos, Rafa Nadal y Novak Djokovic, puedan volver a encontrarse en pista al menos una vez más. El balear, con 38 años volverá a competir en Brisbane (31 de diciembre al 7 de enero) cuando ya hayan pasado 11 meses y medio de su último partido profesional (ante McDonald en 2º ronda del Open de Australia 2023).

En el 250 australiano no estará Djokovic, amo y señor de 2023, pero sí coincidirán, quién sabe si cara a cara, en el Abierto de Australia 2024, el primer Grand Slam del año.

Djokovic concedió una entrevista al programa '60 minutos' de la CBS en la que, entre otras muchas cosas, se refirió a un episodio que vivió con Rafa Nadal en sus primeros enfrentamientos en Roland Garros.

"Me enfadaba escuchar la música de los auriculares de Nadal"

"Jugaba contra Nadal en Roland Garros y estaba su vestuario muy cerca del mío. Estábamos muy cerca. Intentábamos darnos espacio, pero los vestuarios no son muy grandes. Cuando ves saltar a Nadal antes de salir a la pista y le ves corriendo por el pasillo cerca de ti... Podía escuchar la música que sonaba en los auriculares de Nadal. Eso ya me enfadaba. Al principio de mi carrera no me di cuenta de que esto también formaba parte del escenario, así que me veía intimidado por ello. Pero también me motivaba hacer mis propias cosas y demostrar que estoy preparado para una batalla, para una guerra", explicó el ganador de 24 Grand Slams.

"Cuando ves saltar a Nadal antes de salir a la pista y le ves corriendo por el pasillo cerca de ti... me veía intimidado por ello"

Novak, que ganó tres de los cuatro Grand Slams en 2023 y que finalizó como número 1 por octavo año en su carrera, también se refirió a la final de Wimbledon que perdió ante un histórico Alcaraz: "Carlos es el tenista más completo que he visto en años. La victoria de Alcaraz en Wimbledon me cabreo tanto que necesitaba hacer todo lo posible para ganar en suelo estadounidense, y lo hice. Es una gran oportunidad para mí reinventarme y golpear más fuerte de lo que nunca hice".

"No soy amigo de Nadal ni Federer"

En la misma entrevista puntualizó y remarcó la relación que mantuvo y mantiene de alguna manera con Nadal y Federer, sus dos grandes rivales deportivos: "Tengo un gran respeto por los dos, pero no somos amigos porque somos rivales, lo que dificulta que estemos cerca y compartamos intimidades de nuestras vidas que podrían ser utilizadas en nuestra contra. Hemos compartido escenario durante tantos años con gran respeto, así que espero que algún día, cuando se cierre el telón, podamos sentarnos, hablar y reflexionar, sería genial", sentenció.

El tenista de Belgrado arrancará 2024 en la United Cup mientras que su máximo rival histórico lo hará en el mismo país pero en un torneo 250 en Brisbane. La temporada de tenis arranca en apenas 20 días, y se prevé más apasionante que ninguna.