Djokovic sale en defensa de Piqué: "La ITF es la que permitió el cambio de formato y tomó la decisión final"

Gerard Piqué ha sido protagonista en las últimas horas por un enfrentamiento dialéctico con Wawrinka a raíz del escaso público presente en Manchester para ver el enfrentamiento entre Suiza y Francia en la Copa Davis. Stan responsabilizó al exjugador del Barcelona y a la ITF del fracaso del nuevo formato de la competición y Piqué no dudó en responderle.

"Gracias, Gerard Piqué e ITF. Francia vs. Suiza en Mánchester lol", escribía Wawrinka en la red social X.

"Asistencia el año pasado a la fase de grupos. Puedes compararlo tú mismo @stanwawrinka. Ya no lo organizamos. Pregúntale al @ITFTennis...", respondía Piqué.

Un día después Novak Djokovic fue preguntado por este asunto y el serbio salió en defensa de Piqué y responsabilizando a la ITF del fracaso en el nuevo formato de la Copa Davis.

"La ITF es la que permitió el cambio de formato y la que toma la decisión final. Él (Piqué) tuvo la oportunidad de invertir en la competición y lo hizo. Si hay que criticar a alguien es a la ITF. El formato se tenía que cambiar, lo que pasa es que hemos pasado de un extremo al otro. Hay que encontrar el equilibrio", opinó Djokovic.

"Hay diferentes opiniones, hay a gente que le gusta y a otra gente no. Algunos han usado declaraciones mías en el pasado para decir que lo apoyo, pero ahora pienso que este formato no es idóneo. El anterior había que cambiarlo, pero tenemos que encontrar el equilibrio entre el anterior y el actual. Los primeros años jugando todos los países y todas las eliminatorias en Madrid, era un problema para el 99% de países no poder jugar en casa. Serbia lleva como cinco años sin jugar en casa y es una oportunidad pérdida para nosotros de jugar delante de nuestra gente", reflexionó el actual ganador del US Open.

"No tomo decisiones, pero imagino que mi voz tiene algo de importancia, y espero que en el futuro los jugadores sean consultados al respecto, porque es algo que no ha ocurrido antes. Mi opinión es que habría que sentarse a hablar para ver qué es lo mejor para todos, no para mí, sino para todos los jugadores. Espero que el litigio entre la ITF y Kosmos se resuelva porque, si la ITF pierde el caso, financieramente no sé qué va a ocurrir. Tampoco ha sido una buena noticia la ruptura del contrato con Kosmos porque provocado mucha incertidumbre acerca de cómo se va a ver esta competición en el futuro, reflexionó Djokovic.

Nole defiende a Alcaraz tras su ausencia en la Copa Davis

En otro orden de cosas, el ganador de 24 grand slam defendió a Carlos Alcaraz de las críticas que ha recibido por no jugar la Copa Davis con España tras ser eliminado en las semifinales del US Open.

"Es normal. Juegas muchos torneos individuales y te sientes cansado; en veinte años de mi carrera yo tampoco he jugado todos los años para Serbia", ha asegurado Nole.

"Siempre protejo a los jugadores, se habla de que él tiene 20 años y yo 36 y, sin embargo, estoy aquí. Pero hablamos de un deporte individual como es el tenis y, aunque nos guste jugar con nuestra selección, también hay que pensar en uno mismo. Él ha jugado mucho este año", indicó Djokovic.

"Carlos jugó por España el año pasado. Sé que él ama representar a España, no os obsesionéis con él mucho. No he estado en algunas Davis en mi carrera y sé las reacciones. Es normal que España no esté muy contenta con él, para nosotros y los demás equipos es bueno, pero siento la necesidad de defender a Carlos y a todos los jugadores porque sé la sensación que tiene y es normal", concluyó el tenista de Belgrado.