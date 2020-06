La crítica de Nick Kyrgios a Novak Djokovic tras su positivo por coronavirus: "Esto es lo máximo"

Nick Kyrgios ha sido de los tenistas que más ha criticado la actitud de sus compañeros de circuito que han jugado en el Adria Tour y que ya acumula ocho positivos por coronavirus, entre ellos cuatro profesionales de la raqueta como Novak Djokovic, Borna Coric, Grigor Dimitrov y Viktor Troicki.

El tenista australiano, que ha pasado la cuarentena en Canberra y que no quería que volviera el tenis hasta que hubiera vacuna, se ha quedado a gusto tras saber que Novak Djokovic también ha dado positivo: "Oraciones a todos los que se han contagiado del COVID-19. No me digan nada por las cosas estúpidas e irresponsables que he hecho porque esto es lo máximo".

Kyrgios, para muchos el chico malo del tenis, también criticó la disputa del US Open a pesar de la pandemia de coronavirus y avisó de que viajaría a Nueva York con un EPI.

Un reencuentro con la cancha entre amigos. Así planteó Novak Djokovic su torneo benéfico para que grandes tenistas pudieran recuperar el ritmo tras el parón por el coronavirus. Pero once días después, cuatro grandes raquetas, entre ellas el propio número 1 del tenis mundial, dos esposas de tenistas y dos entrenadores han dado positivo y desatado una ola de críticas.

El torneo de Belgrado llamó la atención tanto por la imagen de cuatro estrellas del tenis abrazándose, en una época en la que mantener la distancia de seguridad forma parte del día a día, y por la ausencia completa de mascarillas y la concentración de personas en las gradas.

El propio Djokovic, quien en el pasado se mostró escéptico sobre el uso de una eventual vacuna contra el virus, había criticado como "rigurosas" las condiciones propuestas para la disputa del Abierto de Estados Unidos, previsto del 31 de agosto al 13 de septiembre.