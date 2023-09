Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi: Horario y dónde ver el partido de octavos del US Open en directo

Que pase el siguiente... Koepfer, Harris y este sábado Daniel Evans han sido las tres primeras víctimas de Carlos Alcaraz en su camino hacia la defensa del US Open. La próxima piedra en el camino será el joven italiano Matteo Arnaldi en octavos de final.

El murciano, cabeza de serie nº1 del torneo, se dejó ante el británico Evans el primer set del campeonato. No fue a mayores porque Carlitos se llevó con comodidad los dos primeros (6-2 y 6-3) y reaccionó inmediatamente en el cuarto (6-3) para frenar a tiempo la rebelión de su rival.

Un duelo que pese a todo sobrepasó las 3 horas de duración, menos del tiempo en pista que tuvo que estar Novak Djokovic para remontar y doblegar a su compatriota Djere (4-6, 4-6, 6-1, 6-1 y 6-3). El número 1 y 2 del mundo seguro que no se quitan el ojo de encima en estas primeras rondas del torneo. Tanto Carlos como Novak son los dos grandes favoritos para llegar a la gran final, con permiso de Sinner y Medvedev, seguramente los dos únicos jugadores que pueden evitar que el murciano avance a instancias finales (el italiano podría ser rival de Carlos en cuartos y el ruso en semifinales).

Arnaldi, una de las revelaciones del torneo

No obstante, primero hay que superar a una de las sorpresas del torneo, el italiano Matteo Arnaldi. El tenista de 22 años ha conseguido en este US Open el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam (octavos de final) pese a ser un jugador más experimentado en tierra batida que en pistas rápidas. Este sábado eliminó casi sin despeinarse a Cameron Norrie, 16º del mundo en menos de 2 hroas (6-3, 6-4 y 6-3). No hay enfrentamientos previos entre Matteo y Carlitos pero sobre el papel el favoritismo es total para el dos veces campeón de Grand Slam.

En su mismo lado del cuadro, Alexander Zverev y Jannik Sinnerpelearán por otro billete para cuartos de final y para tener la oportunidad de enfrentarse en dicha ronda si Alcaraz consigue vencer a Arnaldi. Podemos tener un Alcaraz-Zverev o un Alcaraz-Sinner en cuartos de final. Medvedev podría ser el rival del murciano en semifinales.

Alcaraz vs Arnaldi: Horario y dónde ver el partido

El partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Matteo Arnaldi se jugará este lunes 4 de septiembre en un horario todavía por definir, en la web de Antena 3 Deportes podrás consultar la última hora del partido, las reacciones y la crónica del encuentro entre Alcaraz y Arnaldi.