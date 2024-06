Carlos Alcaraz - Mark Lajal: Horario y donde ver el partido de Wimbledon 2024, en directo

Carlos Alcaraz arrancará la defensa de su corona en Wimbledon este lunes midiéndose al estonio Mark Lajal, actual número 262 del mundo y que accede al cuadro principal del tercer grand slam del año desde la fase previa. El murciano aterriza en el All England Lawn Tennis and Croquet Club tras conquistar su primer Roland Garros, el tercer grande de su carrera, y después de ceder en Queen's ante Jack Draper en octavos de final.

El número 3 de la ATP y ganador de tres grand slam (US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024) quedó encuadrado en el lado de Jannik Sinner, tenista con el que podría verse las caras en unas hipotéticas semifinales al igual que ocurrió hace casi un mes sobre la tierra batida de París. Carlitos opta a ser el sexto tenista de la Era Open en ganar de forma consecutiva Roland Garros y Wimbledon. Hasta la fechas solo cinco tenistas han logrado realizar la adaptación desde el polvo de ladrillo a la hierba de forma exitosa: Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

No hay precedentes entre Carlos Alcaraz y Mark Lajal, pero el español es clarísimo favorito para llevarse el duelo, el primero que se jugará en la central de Wimbledon este año como marca la tradición, que establece que el campeón es el encargado de jugar el primer partido en la mítica pista del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

El camino de Alcaraz hacia la final

El camino de Carlos Alcaraz hacia la gran final del próximo 14 de julio proyecta los siguientes potenciales cruces:

- Segunda ronda (Sebastian Ofner)

- Tercera ronda (Frances Tiafoe)

- Octavos de final (Ugo Humbert)

- Cuartos de final (Casper Ruud o Tommy Paul)

- Semifinales (Jannik Sinner)

- Final (Novak Djokovic)

Horario y dónde ver el Alcaraz - Lajal de Wimbledon

El Carlos Alcaraz vs Mark Lajal, partido de primera ronda de Wimbledon 2024, se jugará el lunes 1 de julio a las 14:30 horas (horario peninsular) en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club. El partido se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la narración en directo, el resultado y las reacciones de los protagonistas.

