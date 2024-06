Carlos Alcaraz lanza su pronóstico para la final de la Champions League: "Me voy a mojar..."

Carlos Alcaraz va a más en París. El murciano ofreció su mejor versión en lo que va de gira de tierra batida para ganar a Sebastian Korda en tres sets (6-4, 7-6 y 6-3) y alcanzar los octavos de final de Roland Garros, donde se medirá al ganador del Ben Shelton - F. Auger-Aliassime. Curiosidades del destino hace dos años el tenista de El Palmar superaba al estadounidense un día antes de que el Real Madrid ganara la decimocuarta en París.

"Yo ya he hecho mi trabajo", bromeó Alcaraz, que reconoció que este sábado, que no tiene partido, animará "al Madrid a tope".

"En 2022 el gol fue de Vinicius, me voy a mojar, Vinicius hará un gran partido y será clave para el partido de mañana. Creo que el Borussia va a marcar, digo un 2-1 para el Madrid", pronosticó el número 3 del mundo.

"Estoy orgulloso de haber mantenido la concentración hasta el final"

Respecto su partido ante Sebastian Korda, Alcaraz subrayó que no tuvo desconexiones como las que sufrió en su duelo de segunda ronda ante Jesper de Jong, contra el que se dejó un set.

"Estoy orgulloso de haber mantenido la concentración hasta el final. Creo que he hecho un buen partido, me he sentido bien, he golpeado bien la bola, me he desplazado bien, ha sido un partido exigente, pero me voy muy satisfecho de cómo he gestionado los momentos difíciles", indicó Alcaraz.

Una de las cosas más positivas del partido ante Korda fue que Carlos Alcaraz volvió a sentir su derecha, algo que no hacía desde hace varias semanas por la lesión en su antebrazo derecho que le ha hecho perderse los torneos de Montecarlo, Barcelona y Roma.

"Echaba de menos ese golpe, casi se me había olvidado", apuntó Alcaraz. El murciano también ejecutó 21 dejadas durante el duelo ante el estadounidense.

"Ha sido algo improvisado, pensaba que había hecho menos. He pensado que tenía que hacer más, es mi estilo, gran parte de lo que he conseguido hasta ahora se basa en esa variedad de juego. Creo que muchas de esas dejadas las he ganado", analizó Alcaraz.

El español reconoce que todos los favoritos están mejorando su nivel a medida que avanzan los partidos.

"Poco a poco vamos subiendo de ritmo, yo también voy recuperando sensaciones. No sé quién es el favorito, pero según pasan las rondas, nos vamos volviendo más peligrosos en el torneo. Pero sigo pensando que hay un amplio abanico de favoritos. Los partidos van siendo más complicados, el nivel va subiendo", avisó Alcaraz.

