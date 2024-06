Carlos Alcaraz explota contra la nueva regla de la ATP: "Es una locura, no lo he visto nunca"

Carlos Alcaraz se mostró totalmente en contra de la nueva regla que la ATP está probando estas semanas en los dos torneos principales de hierba previos a Wimbledon: Halle y Queen's. Hablamos de unos cambios directamente relacionados con el famoso reloj que se activa entre punto y punto.

El número 2 del mundo -tres a partir de este lunes- cayó en la defensa del título de Queen's antes de lo que hubiera querido tras perder en dos sets (6-7 y 3-6) ante el local Jack Draper en los octavos de final.

Una derrota dura que le hace perder puntos en el ranking al no poder defender los 500 de campeón pero en la que Carlitos no quiso poner ninguna excusa tenística, aunque no pudo evitar pronunciarse en un tono muy crítico acerca de la nueva regla que la ATP está testando estas semanas.

"El reloj nunca para... no hablo de que no tengo tiempo para ir a por la toalla, es que no llego ni a poder coger las pelotas"

"El juez de silla me ha dicho que es una nueva regla, el reloj nunca para, después de que el punto acaba empieza el reloj. Es malo para el jugador. Acabo el punto en la red y no tengo tiempo para ir a por las pelotas. No hablo de ir a por la toalla, no, no. No tengo tiempo ni para ir a las pelotas. Es una locura. Nunca lo he visto en el tenis", explicó el reciente campeón de Roland Garros 2024.

La ATP lo prueba en Halle y Queen's: el reloj nunca para

De esta manera, el reloj nunca se para, una vez termina un punto se activan los 25 segundos de margen para que empiece el siguiente. El tiempo siempre ha sido el mismo pero variaba en función de cuando lo activaba el juez de silla, que normalmente y dependiendo de la duración y la intensidad del peloteo solía dar más margen a los jugadores para 'mejorar' el espectáculo. Ahora, en cambio, no hay debate posible, en cuanto termina el punto se activa automáticamente, una regla (no aprobada todavía) que exige a los tenistas ir mucho más rápido para que el juego -supuestamente- sea más fluido.

No es difícil encontrar detractores de esta nueva imposición de la ATP -de momento se está probando en Halle y Queen's- y jugadores como Alcaraz y por supuesto Nadal y Djokovic la sufren más que tenistas como Kyrgios y Bublik, por ejemplo.

La regla de los 25 segundos, bautizada como 'antiNadal' en 2018

A la regla de los 25 segundos se la bautizó en su momento como 'antiNadal', un jugador que siempre ha necesitado de un ritual muy personal entre punto y punto, como otros muchos, y es que el balear precisamente se pronunció sobre esta a finales de 2017, cuando se puso en marcha de forma oficial: "Si tienes un reloj con 25 segundos para jugar en algunas situaciones extremas, no puedes esperar el mejor espectáculo posible". Por eso, desde entonces era el juez de silla el que tenía algo de mano izquierda con el reloj, algo que no han podido 'disfrutar' Carlos Alcaraz y el resto de jugadores que están compitiendo estas semanas en Alemania y Londres. El de El Palmar quiso asegurar en rueda de prensa que hablará con la ATP para mostrar su evidente disconformidad. Carlos, por su parte, pondrá rumbo a las instalaciones de Wimbledon para preparar su defensa del título del año pasado en la histórica final ante Novak Djokovic.

