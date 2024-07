Carlos Alcaraz: "El domingo será un buen día para las españoles..."

Carlos Alcaraz buscará este domingo su segundo título en Wimbledon y el cuarto grand slam de su carrera. A sus 21 años recién cumplidos no se atisba techo para un tenista que crece partido a partido y que va pulverizando registros y récords de precocidad en el tenis mundial. Tras conquistar Roland Garros el pasado 9 de junio ante Alexander Zverev, el murciano quiere convertirse en el sexto tenista en la Era Open en ganar de forma consecutiva sobre la tierra batida de París y la hierba de Londres. Este viernes derrotó a Daniil Medvedev en cuatro sets (6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4) para volver a citarse con Novak Djokovic en la gran final del tercer grand slam de la temporada. El tenista de El Palmar dejó un divertido momento tras la semifinal ante el jugador ruso al hablar sobre lo que puede ocurrir este domingo, con él en la final de Wimbledon y con España jugando ante Inglaterra la final de la Eurocopa 2024.

"El domingo será un buen día para las españoles... Ya sabéis, con la final de la Eurocopa", apuntó Alcaraz ante el público de la central del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Como era de esperar, esas palabras generaron algo de malestar e incluso pitos por parte del público británico, una situación algo incómoda que el murciano supo solucionar con bastante diplomacia.

"No he dicho que España vaya a ganar. Solo estoy diciendo que va a ser un día muy divertido", explicó Alcaraz ante las risas de su box.

"El domingo va a ser un día divertido para los españoles, pero tengo que pensar en mi trabajo. Me concentraré en mi partido y ya veremos qué pasa. Sería un domingo perfecto", aseveró el murciano sobre la posibilidad de que tanto él como la selección española de fútbol ganen sus finales.

"Me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero tan lejos, que no me atrevo a decir más que eso, que quiero que mi nombre esté en un día tan histórico. Espero que al aficionado no le maten los nervios, que disfrute y que celebre todo lo que pueda", explicó Alcaraz.

Alcaraz y su forma de jugar: "Muchas veces debería jugar al tiro efectivo, pero..."

En otro orden de cosas, Carlos Alcaraz reconoció que muchas veces busca realizar puntos vistosos y espectaculares antes que asegurar con un tiro efectivo", algo que por ahora le "hace sonreír hacer desastres".

"Muchas veces debería jugar al tiro efectivo o a lo seguro, a lo que requiere el partido, pero a veces ese punto divertido, ese 'hot shot' me ayuda a relajarme, a disfrutar el momento del partido, de estar en ese momento, y gracias a ello es cuando despliego mi mejor tenis. Conforme pasen los años igual maduro y eso cambia, pero por ahora vamos a disfrutar de lo que nos gusta, divertirnos, buscar los golpes complicados y hacer disfrutar a la gente. A veces tengo que ir a por el tiro efectivo en lugar de otras opciones, pero a veces lo hago porque estoy nervioso y es una de las cosas que me relaja. Porque me hace sonreír hacer un desastre", explicó el ganador de tres grand slam.

Sobre la final ante Novak Djokovic, el murciano explicó que espera una final de máxima exigencia que no se considera favorito ante el jugador serbio.

"Está más preparado que yo, pero creo en mí mismo, creo en el nivel que estoy jugando y creo que voy a ganar. Hasta el domingo son días que voy a tener nervios, es lógico, pero también sé qué es lo que es estar en esta posición. Sé cómo tengo que lidiar con todo lo que va a pasar", indicó Alcaraz.

"Con el tema de la rodilla, quizás me vean más favorito, pero si está en la final es porque está a un nivel muy alto y no me considero favorito. En una final no veo favoritos, si no simplemente vamos a ver quién jugar mejor ese partido", concluyó Alcaraz.

