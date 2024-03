Alcaraz se sincera tras ganar Indian Wells: "Sufrí muchos problemas en mi cabeza..."

El rugido de Carlos Alcaraz volvió a escucharse a lo grande en el desierto de California. El número 2 del ranking mundial pasó por encima de Daniil Medvedev en la final de Indian Wells (7-6 (5) y 6-1) para revalidar el título de campeón y volver a levantar un trofeo oficial 245 días después (desde Wimbledon 2023).

Bien sabido por todos era que Carlitos llevaba varios meses sin poder rendir a su máximo nivel, ya fuera por problemas físicos (reciente esguince de tobillo) o por un simple bache a nivel mental. Precisamente de todo esto quiso hablar el de El Palmar en la rueda de prensa postfinal en la que se sinceró por completo acerca de lo vivido en los últimos meses.

"Pasé por meses complicados, no me divertía en la pista"

"Pasé por meses complicados... Digamos que en los últimos dos meses me costó encontrarme a mí mismo. No me divertía al saltar a la pista. Estoy feliz por levantar este trofeo porque me encontré a mí mismo", empezó diciendo el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

"No se trata de ganar o perder un torneo, se trata de divertirme jugando al tenis"

Alcaraz hizo hincapié en esos problemas físicos y mentales que le impidieron ser lo competitivo que hubiese querido cada vez que saltaba a la pista, además de no "disfrutar cuando jugaba al tenis": "Significa mucho para mí levantar este trofeo porque superé muchos problemas en mi cabeza, muchos problemas a nivel físico. No es porque no ganaba desde Wimbledon, no importa eso, se trata de las sensaciones. Para mí no se trata de ganar o perder un torneo, se trata de divertirme jugando al tenis", admitió.

"Mi entorno me decía que ya no sonreía como antes"

También recalcó la preocupación que sentía su familia y equipo en los últimos meses, donde veían que el murciano no disfrutaba como antes en la pista: "Mi familia, mi equipo, la gente cerca de mí entorno me preguntaba qué me había pasado, que no sonreía como lo hacía antes".

Solo Nadal por delante

La victoria de Carlos Alcaraz en Indian Wells supone el primer título del año para el español, el segundo en tierras californianas y el quinto Másters de su carrera, algo que le sirve para desempatar con su maestro Juan Carlos Ferrero (4) en la lista de tenistas españoles con más títulos de esta categoría. Carlos ya es la segunda mejor raqueta de la historia de España en los másters y 'solo' tiene por delante a su ídolo Rafa Nadal, que hasta el momento ha conquistado 36 trofeos en M.1000.

Duda para el Másters de Miami

No obstante, el calendario no deja ni un respiro y es que este mismo martes 19 de marzo arrancara el cuadro principal del Másters 1.000 de Miami, el segundo de la temporada, donde Alcaraz defiende las semifinales conseguidas el año pasado. Su presencia en este torneo no ha sido confirmada ni descartada por el equipo del español pero es seria duda teniendo en cuenta el desgaste de los últimos días y que apenas tendría unas pocas horas para recuperarse.

