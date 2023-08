Alcaraz condena a Rubiales: "Son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar"

Carlos Alcaraz ha criticado el comportamiento de Luis Rubiales, suspendido presidente de la RFEF, por su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Australia. "He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí pues ya dice la magnitud que es", señala el tenista español.

Alcaraz tiene claro su punto de vista sobre el caso Rubiales: "Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar. Es mi única opinión que voy a dar al respecto. Y esperemos que se solucione pronto ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión".

Número 1 del mundo y vigente campeón del US Open y de Wimbledon, Alcaraz superó la primera ronda por la retirada del lesionado Koepfer, que se torció el tobillo izquierdo en el primer juego del partido y que abandonó con 6-2 y 3-2 abajo después de 60 minutos. Alcaraz se enfrentará en la siguiente ronda con el sudafricano Lloyd Harris (177), que ganó al argentino Guido Pella (203) por 7-6(5), 6-4 y 6-4 en dos horas y cinco minutos.

Canta 'Vagabundo' de Sebastián Yatra

Carlos Alcaraz cumplió la promesa que había hecho a Sebastián Yatra hace unos semanas. Ante el público del Abierto de Estados Unidos, el murciano se animó a entonar algunos versos de la canción 'Vagabundo' del artista colombiano. El de El Palmar se atreve con todo, incluso a cantar en el estadio de tenis más grande del mundo.

"Es una canción que escucho mucho", bromeó Alcaraz, quien acto seguido se atrevió a entonar el tema e incluso se animó a bailar un poco. Entretanto, Yatra daba su aprobación con el pulgar arriba y con una sonrisa en el rostro. Los casi 24.000 asistentes despidieron al murciano con una ovación cerrada, festejando su atrevimiento.