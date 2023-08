Carlos Alcaraz pasa a la segunda ronda del US Open por la retirada de Koepfer

Carlos Alcaraz ya ha debutado en el US Open. Ayer lo hizo su rival de la final en Cincinnati, Novak Djokovic, con victoria. También Carlos pasa a segunda ronda. Sin embargo, ha sido un estreno más cómodo que el del serbio. El oponente del murciano, Dominik Koepfer, ha tenido que retirarse del partido por problemas con su tobillo izquierdo. El encuentro acabó con un 6-2 y 3-2 para Alcaraz.

Lleno en la pista central para ver a Alcaraz

La central Arthur Ashe se ha llenado. Todos querían ver a Carlos Alcaraz y sus golpes imposibles. Koepfer no llegó a entrar al partido en ningún momento. Alcaraz rompió su primer saque y desde el primer juego, cuando se torció el tobillo, estuvo aguantando el dolor y un destino que parecía inevitable. La rápida victoria en Estados Unidos ayudará al murciano del mundo a descansar y reservar fuerzas en caso de llegar lejos.

Koepfer tuvo que recibir asistencia médica, pero regresó al partido. Nada fue igual. No estaba en condiciones de competir contra el de El Palmar. "Ha sido una pena para él, se ha lesionado en el primer juego y esta no es la mejor manera de avanzar de ronda. Pero tengo que centrarme en mí, estaba jugando genial y me sentía muy bien en la pista, así que ojalá mantenga este nivel. También espero que Dominik se recupere pronto y vuelva cuanto antes", dijo Carlos.

El jueves, ante Harris

El tenista español se enfrentará este jueves en segunda ronda a Lloyd Harris. La gran novedad fue su equipación. Saltó al ruedo con un equipo personalizado y una camiseta sin mangas.

Tras el partido, Carlitos Alcaraz ha enviado un cariñoso mensaje a Koepfer desde sus redes sociales: "¡Que te mejores pronto. A nadie le gusta ganar así, pero esta noche me sentí genial regresando a una pista que es tan especial para mí!".