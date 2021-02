La surfista Bethany Hamilton decide decir adiós a las redes sociales: "He eliminado Facebook e Instagram de mi teléfono"

En la época de las redes sociales, la surfista Bethany Hamilton ha decidido poner fin a su dependencia de éstas. Cansada de ser una 'esclava' de las redes sociales, la conocida surfista ha decidido desinstalar de su móvil las aplicaciones de Facebook e Instagram. La razón no es otra que buscar más libertad y privacidad.

"Hey amigos! He eliminado la redes sociales -Facebook e Instagram- de mi teléfono. Os explico por qué. Por un lado, la invasión de la privacidad de estas plataformas es terrible. Tienen acceso a todo... os invito a buscar un poco sobre el tema si os preocupa", explica Bathany en su vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

"Por otro lado, me gustaría pasar menos tiempo en las redes sociales y más en mi vida y creo que está funcionando. Creo que es una locura la adicción que puede crear. ¿Vuestros dedos también tienen un imán para estas plataformas? Los míos seguro... Además, también me entristece estar con amigos y familia y ver cómo desaparecen para meterse en el mundo de las redes", reflexiona la surfista.

"El caso es que me está yendo muy bien. Me gustaría haberlo hecho antes. Y he pensado que era una buena idea compartir mi experiencia de libertad con vosotros por si queréis ganar tiempo para vuestra vida. Mucho amor", concluye Hamilton.

El problema de Bethany es que ella ha vivido siempre de cara al público, desde que de cuando era una niña un tiburón le arrancó el brazo izquierdo mientras surfeaba. Ya de mayor no ha dejado de enseñar su vida y la de sus hijos, arrastrada por sus ingresos publicitarios.

Ahora, Bethany ha decidido poner punto y aparte y alejarse durante un tiempo de las redes sociales.