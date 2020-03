La polémica propuesta de Shakira para que el Gobierno deje salir a los niños a la calle junto a un adulto

Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma por el coronavirus en España, pocos son los niños que se ven en la calle durante estas dos semanas.

Sin duda, los más pequeños están sufriendo una situación excepcional, difícil de entender y que está provocando muchos quebraderos de cabeza de los padres para tratar de entretenerlos entre cuatro paredes.

En este contexto, Shakira, pareja de Gerard Piqué, ha realizado una polémica propuesta en su cuenta de Instagram en la que pide al Gobierno que deje salir a los niños a la calle bajo la supervisión de un adulto.

"Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad", ha solicitado Shakira.

En su publicación, la cantante colombiana plantea que se debería "pensar en una solución" que otorgue el "mismo derecho" a los niños que a los perros, quienes sí pueden salir acompañados de sus dueños.

"Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental", argumenta Shakira.

Pese a que la propuesta acumula cerca de 400.000 ‘me gusta’, entre ellos el de Luis Fonsi, también ha sido criticada por algunos seguidores de Shakira.

"El perro se saca a hacer sus necesidades fisiológicas y se guarda. No "se pasea". Se saca para efectos de higiene, no se pasea. Los niños no se sacan porque son vectores asintomáticos y porque con la carga viral de España, también podrían morir. Es el mismo argumento del sol y el estrés de un anciano confinado. Nadie puede salir!!!", le escribe una usuaria.

"Noooo, esos niños tocarían algo e infectarían a sus familiares, quizás a su madre, o a su padre, o ambos, seguro que verlos padeciendo esta terrible enfermedad es más duro que su aislamiento en casa, donde tienen todas sus cosas. Hay gente muriendo por covid-19 ahí afuera! Un rayito de sol no vale más que una vida! No lo comparto! Soy enfermera, esto va de salvar vidas, la máximas que se puedan!", le responde otra usuaria de Instagram.