Javi Castillejo hace la compra a ancianos durante la crisis del coronavirus: "Vamos a ganar por K.O."

Javi Castillejo, el español campeón del mundo de boxeo, está siendo uno de los deportistas más solidarios estos días durante la pandemia de coronavirus en España. Y es que el 'Lince de Parla' está ayudando a los más mayores llevándoles la compra a casa.

"He vuelto a colaborar con Cruz Roja, con quienes ya había hecho alguna otra cosa anteriormente", relata. "Llevamos alimentos a las personas que no pueden salir de casa, básicamente personas mayores [...] Vamos a su domicilio, nos dan su lista y nosotros se lo compramos y se lo llevamos a casa", ha contado el exboxeador.

Así ve la situación: "Nos han metido un gancho de derecha en la mandíbula y está el país temblando, pero vamos a ganar por K.O. Pero este país es muy grande, muy noble. Nos vamos a levantar, somos un país muy fuerte mentalmente". Su mensaje en Antena 3 Deportes: "Todo va a salir bien, hay esperanza. Estamos nosotros para ayudarles y darles conversación".

Javier, que tiene 52 años, es el primer y único español que ha sido campeón en dos categorías (superwelter y medio) y ahora demuestra que sigue siendo un campeón una vez retirado: "Me movió el corazón. Pensé que no podía estar parado cuando había gente que necesitaba apoyo. Estoy joven, fuerte y sano, y tenía que intentar ayudar de alguna forma", dice a Marca.

Le quieren dar propina

Castillejo lamenta la soledad de muchos de nuestros ancianos durante la pandemia de COVID-19: "Me da mucha pena que haya tanta gente mayor sola. No te puedes imaginar lo contentos que se ponen y hasta me quieren dar propina. Lloran de alegría porque les has ayudado. Esto es más duro que boxear. No entiendo cómo hay tantos que están solos. Sé que estoy haciendo algo bonito, pero me hago muchas preguntas; al final sufres. Con todo lo que estas personas nos han dado y luego hay quien los aparta de sus vidas".