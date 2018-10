Pedro Ginés, campeón del mundo de ajedrez sub-14: "No me lo esperaba"

Pedro Ginés ha hecho historia. Después de 18 años, España ha conseguido un oro mundial en ajedrez y ha sido gracias al joven aragonés, que se ha proclamado campeón del mundial sub-14 celebrado en Grecia.

"No me lo esperaba, ha sido de sorpresa... cuando ves que lo puedes ganar, es mucha ilusión", comenta a Antena 3. Su madre, Antonia Esteo, asegura que no lo asimila, pero se muestra "encantada".

"Es una cosa que sueñas, pero que ni en tus mejores sueños te imaginas que se va a hacer realidad. Es casi imposible, campeón del mundo sólo hay uno. Es unas sorpresa que no esperábamos ninguno", afirma emocionada.