Los testimonios de las víctimas de Larry Nassar: "Golpeabas mi cara con tu pene mientras me escondía"

Algunas víctimas de Larry Nassar declararon en un juzgado frente al exmédico de Estados Unidos, que escuchó entre lágrimas el desgarrador testimonio.

Las palabras de las víctimas fueron desgarradoras: "Era un depredador y no puede parar, espero que pase entre rejas el resto de sus días" o "Estoy aquí, Larry. No se lo voy a decir a nadie, se lo voy a contar a todo el mundo".

Simone Biles ha sido la última gimnasta en denunciar abusos sexuales por parte de Larry Nassar.

"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido rota y cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia", escribió Biles en una sobrecogedora carta.