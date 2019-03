Javier Fernández: "Un regalo de mi país es de lo más grande que puedo tener"

El presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo entrega este martes de la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al patinador español Javier Fernández, doble campeón del mundo y feliz por recibir "un regalo" de su país y "una de las cosas más grandes" que puede tener.

El mandatario, acompañado por Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), condecoró al madrileño, que el pasado mes revalidó su medalla de oro mundialista en Boston (Estados Unidos), un hito más en su palmarés y en el de un deporte con poca tradición en España.

"Lo único que puedo decir es que para mí esto es una de las cosas más grandes que puedo tener. Esto es un regalo de mi propio país, no es de una competición si no que es un reconocimiento de mi propio país que me da las gracias por competir y seguir trabajando", celebró Fernández en el acto celebrado en el Palacio de La Moncloa.

Para el tetracampeón de Europa, esta medalla es "algo tan importante" que le da "muchas, muchas energías para seguir mejorando y traer más triunfos a España". "Quiero seguir llevando la 'Marca España' para que el país en deporte siga evolucionando en toda regla. Es un orgullo", sentenció.

Por su parte, Rajoy respondió a las palabras del patinador español. "El honor es para todos nosotros. No se premia un Campeonato del Mundo, que también, si no que lo que se valora, entre otras cosas, es el tesón, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio", comentó.

"A veces vemos portadas cuando uno tiene un éxito, pero lo que no vemos es lo que hay detrás y lo que ha tenido que hacer para lograrlo", prosiguió el dirigente.

Rajoy recordó que el madrileño "empezó muy joven a patinar y se fue fuera a estar con los mejores, que es al final como puedes ser mejor". "Ha trabajado mucho y lo sigue haciendo. Ahora, un deporte como el patinaje es valorado por muchos españoles y es uno de los deportes que necesita que aparezcan ante la opinión pública y, sobre todo, ante los niños para que tengan un espejo en el que mirarse", apuntó.

"Lo que haces es muy importante para fomentar este deporte y para que los jóvenes vean que la lotería toca pocas veces. Seguro que pronto tendrás muchos imitadores", concluyó el presidente en funciones del Gobierno.