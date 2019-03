Javier Fernández: "Estoy emocionado por conseguir mi segundo título, salí a hacer un gran programa"

Javier Fernández, patinador español y reciente campeón del mundo en Boston de patinaje artístico, declaró estar "emocionado" por haber logrado hoy un oro con el que revalida el título que consiguió el año pasado en Shangai.

Fernández logró una puntuación total de 314'93 puntos para superar al japonés Yuzuru Hanyu en un programa libre perfecto. En sus primeras palabras, tras conseguir el primer puesto, mostró su satisfacción.

"Me gusta competir con Sinatra y agradar a la gente"

"Estoy emocionado por conseguir mi segundo título. He pasado el último mes con dolores. Ha sido un mes muy duro. Me ha gustado competir con Sinatra y agradar a la gente", declaró en referencia a la música que sonó en su programa, la banda sonora de la película "Ellos y Ellas" protagonizada por el actor estadounidense.

Fernández aseguró que fue aumentando la dificultad de los ejercicios para conseguir el oro y, además, reconoció que no estuvo pendiente del ejercicio que completó su gran rival, Yuzuru Hanyu. "Me puse en la parte de atrás, solo escuché la música y no vi el ejercicio. Luego salí a hacer un gran programa. Si quieres ganar, solo tienes que hacer un gran programa", concluyó.