Javier Fernández disgustado con los jueces: "Si patino bien y no me ponen lo que deben, me enfado"

El patinador español Javier Fernández mostró su enfado con los jueces tras finalizar tercero en el Programa Corto del Campeonato de Europa de Patinaje sobre Hielo que se está disputando en Minsk. El español se quejó de las puntuaciones que le dieron, en particular por un salto que no le dieron por completo. Javier afirma que está deseando que el sábado en el Largo logre patinar "lo más perfectamente posible" para que no se repita esta situación.

"He visto un programa muy bueno, casi perfecto, hasta que he visto los resultados y lo que los jueces habían evaluado porque uno de los saltos, aparentemente, no estaba de vuelta completo y he visto la señal en el suelo que me dice si sí, o si no, y sí que lo estaba", advirtió Fernández a 'LaLiga4Sports'.

El madrileño estaba enfadado con esta situación. "Si patino mal y no quedo en buena posición, no me enfado, pero si patino bien y no me ponen lo que deben, sí me enfado", subrayó.

El bicampeón del mundo reconoció que los jueces "tienen otra perspectiva". "Tienen cámaras, pueden repetir elementos y tienen la cámara lenta donde pueden ve detalles, pero por alguna razón esta persona en concreto no ha visto que el salto estaba completo", lamentó. "Creo, y espero, que en el Programa Largo se tenga más en consecuencia que un salto esté correctamente evaluado o no, ya sea por las causas que sean de esa persona. Si yo soy legal con el deporte, que esa persona también lo sea", añadió Fernández.

De todos modos, no presentará una reclamación porque "no merece la pena". "Llevo mucho tiempo en esto y lo que tienes que hacer es luchar. Vengo para mi última competición y me gustaría tener un buen sabor de boca, pero el resultado no es lo más importante", recalcó.

"Para el Largo del sábado tengo en la mente lo mismo y hacer un gran programa donde no le tenga que dar ningún espacio a los jueces a que me quiten puntos. Intentaremos hacerlo lo más perfectamente posible para dejarle sin la más mínima posibilidad de quitármelos", sentenció el español.