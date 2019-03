Gemma Mengual reaparece con un quinto puesto en Kazán

Había mucha expectación por ver el retorno de la 'sirena' barcelonesa, retirada en 2012 y cuya última gran competición fueron los Mundiales de Roma de 2009. Ganadora de casi 40 medallas y a sus 38 años, Mengual se volvió a tirar al agua para demostrar que no se le ha olvidado el deporte que la encumbró entre las mejores del mundo.

Al lado de la barcelonesa, en cambio, un joven de 19 años como Pau Ribes, que tenía ante sí su gran estreno y junto al que fue el emblema del auge de la natación sincronizada en España, motivos más que suficientes para que sintiese los nervios pese a su amplia experiencia nadando 'sincro'.

'Bring me to life', el tema elegido

Bajo los acordes del tema 'Bring me to life' del grupo 'Evanescence', el dúo español, el penúltimo en participar y que no compitió en la modalidad de técnica, logró una puntuación de 86.9000, con buena valoración en la 'Impresión Artística' (34.4000), que les dejó en la quinta posición a la que parece condenada España en estos Mundiales.

De este modo, se quedaron algo lejos del último escalón del podio que ocupó una Francia (88.5333) donde nadó otro mito de este deporte, la francesa Virginie Dedieu, aquella que osó a dominar por delante de las rusas y retirada desde hace una década.

Más cerca está la pareja italiana en la cuarta plaza (87.9667). Y como ya sucediese en el técnico, Rusia no fue la primera sino, de nuevo, los estadounidenses con Bill May, en esta ocasión acompañado por Kristina Lum-Underwood, que lograron superar la barrera de los 90 puntos (90.5000) para aventajar en más de un punto a Aleksander Maltsev y Darina Valitova (89.3667).