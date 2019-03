El Emirates Team New Zealand disputará la final de la Copa América ante el Oracle Team USA

El Emirates Team New Zealand de Peter Burling disputará la final de la 35ª Copa del América frente al defensor, el 'Oracle Team USA' de James Spithill, al vencer en la Copa Louis Vuitton -Torneo de Desafiantes- al 'Artemis' sueco de Nathan Outteridge por 5-2 al sumar el último punto.

Fue una jornada emocionante, tensa, con la primera manga anulada por la caída del viento y con una segunda en la que los neozelandeses pasaron por encima del equipo sueco.

La primera manga del día, séptima de la final, fue una auténtica pesadilla para los dos competidores. Tras una salida dada con solo 8 nudos (14 km/h) de viento de componente sudoeste, que fue oscilando a sur-sureste, cielo muy cubierto y con nubes amenazando lluvia, el 'Artemis' incurrió en un fuera de línea y fue penalizado, con lo que el 'Team New Zealand pasó la primera boya de través con 5 segundos de ventaja y cubría el segundo tramo con 17 de diferencia.

Ahí empezó a caer un fuerte chubasco y el viento empezó a bajar y se volvió inestable, con cambios de dirección que favorecieron al barco sueco, que mostró algo más de velocidad. Ambos contendientes llegaron muy juntos a la tercera boya del recorrido.

'Artemis' atacó, pero el derecho de paso era de los neozelandeses, que protestaron a su rival y la reclamación fue aceptada. Esto dio 90 metros de ventaja a los de Peter Burling, pero el viento llegó a caer a apenas dos nudos, lo que obligaba a las tripulaciones a actuar manualmente sobre las velas y a los tácticos Iain Percy (Artemis) y Glenn Ashby (Team New Zealand) a buscar las zonas con algo más de viento, sin éxito.

Y cuando se llevaban 40 minutos de recorrido y se había colocado la llegada al final del tramo, el director de regata, Iain Murray, decretó la anulación de la manga por superarse los 25 minutos máximos para completarla.

En ese momento el 'Team New Zealand' estaba cien metros por delante su rival y la victoria le hubiese dado el pase a la final, pero realmente la decisión fue justa. Dada la trascendencia de la jornada, Iain Murray decidió esperar a que el viento subiese hasta los 6 nudos, el mínimo que marca el reglamento para competir.

Después de casi dos horas de tensa espera se decidió volver a empezar la manga anulada. El viento se había entablado al suroeste (215º) y la intensidad era de 9-120 nudos (16 a 18 km). Peter Burling se impuso por primera vez en una salida a Outteridge, y esto le daba ya un margen de 15 segundos al final del segundo tramo del recorrido.

El equipo sueco, que llegó a estar 34 segundos por detrás de los neozelandeses, remontó en el cuarto tramo merced a su mejor velocidad y se acercó peligrosamente a su rival. Pero las increíbles maniobras neozelandesas borraron del campo de regatas a su rival y en este tramo le superaban por 55 segundos. Era la sentencia para el 'Artemis', que se veía superado por 56 segundos al final.

El nuevo talento de la vela neozelandesa, el campeón mundial y olímpico Peter Burling, ha llevado al equipo neozelandés a sus 26 años a una nueva final de la Copa del América y a la posibilidad de tomarse la revancha de una de las mayores humillaciones en la historia del deporte cuando en la pasada edición, disputada en San Francisco (2013), el 'Team New Zealand', al mando de Dean Barker, perdía ante el 'Oracle Team USA', con James Spithill al timón.

Los neozelandeses ganaban por 8-1 a una serie final fijada a nueve victorias cuando el equipo estadounidense, con Sptihill y reforzado con el inglés Sir Ben Ainslie como táctico, remontaban hasta el 8-9 final.

Burling ya se tomo la primera pequeña revancha eliminando al 'Land Rover Bar' de Ainslie en semifinales. Y no era de extrañar que este lunes el táctico del 'Team New Zealand', el australiano Glenn Ashby, el único vestigio de la tripulación que sufrió esa humillación, no pudiera contener las lágrimas de alegría. "Sentimos que estamos en buena forma para competir contra 'Oracle' ahora", señaló Burling.

"'Artemis' ha sido un rival increíble. Nos han puesto las cosas muy difíciles, pero este esfuerzo nos ha puesto en buena forma para aspirar a ganar la Copa y devolverla a Nueva Zelanda después de pasar por muchas adversidades", agregó.

El formidable equipo del 'Team New Zealand lleva a Nueva Zelanda a su séptima final de la Copa América, donde ganó en 1995 y 2000. La misma se iniciará el próximo sábado 17 de junio y el vencedor será el primer equipo que sume siete victorias.

En la jornada de este martes, a las 17:00 hora local (22:00 hora española) se iniciará la segunda jornada de clasificación del Grupo B de la Red Bull Youth América's -Copa América Joven- en el que se encuentra el equipo español 'Spanish Impulse'. Está prevista la disputa de las tres últimas mangas de las seis previstas.