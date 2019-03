El Club Balonmano Aragón se retira de la Liga Asobal

LA ASOBAL ESPERA QUE NO SEA UN ADIÓS DEFINITIVO

La grave situación económica que sufría el Club Balonmano Aragón ha llevado al equipo maño a tomar la trágica decisión de retirarse de la Liga ASOBAL, la máxima competición del balonmano español. No obstante, la propia liga ha declarado que aun no ha recibido ningún "comunicado oficial"del club zaragozano y desea que no sea "una retirada definitiva".