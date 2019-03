Beitia: "Posiblemente este sea mi último Mundial al aire libre"

Sensación agridulce para Ruth Beitia en la final de salto de altura en el Nido de Pájaro de Pekín. A pesar de haber conseguido una buena marca con 1,99 metros, no ha logrado ganar medalla y ha terminado su participación mundialista con el quinto mejor registro. La cántabra admite que este puede ser su último Mundial al aire libre.

"Cada día es un regalo y cada día es un día menos, así que claro que se me escapa la opción de poder estar luchando por una medalla en un Mundial. No quiero decir nada porque no sé si lo cumpliré, pero puede que este sea mi último Mundial al aire libre", destacó Beitia.

La saltadora reconoce que su quinto puesto la sabe a poco: "Es poquito, tenía expectativas de algo más. Y totalmente personales, independientemente de lo que decían los medios. He tenido tres oportunidades y no las he aprovechado, sobre todo el último intento, porque en los dos primeros he estado más o menos ahí".

Ese último intento coincidió con los vítores a Mo Farah, pero Beitia dice que no le afectó el ruido: "No escucho nada de lo que pasa en el estadio cuando estoy en competición. Trazo una línea entre el listón, yo, porque estoy en medio, y mi entrenador, porque estça detrás".