Barreda abandona el Dakar: "Se ha ido todo el año al traste"

Joan Barreda se ha visto forzado a abandonar el Dakar tras una rotura de motor de su Honda. No ha tomado la salida de la séptima etapa.

"Será duro asumirlo porque ya es el segundo año que me pasa. Es una año completamente dedicado a esta carrera que se va otra vez al traste. Da mucha rabia lo que ha pasado porque se nos ha ido el Dakar. Aunque nos parezca que siempre está todo controlado hoy se ha demostrado que puede pasar cualquier cosa", enfatizó el castellonense.

"Se ha roto el motor. No sabemos aún lo que ha pasado. La verdad me ha sorprendido mucho porque hasta el momento no habíamos tenido nunca una rotura del motor", ha finalizado.