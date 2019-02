Sophia Floersch recuerda su grave accidente en Macao: "No esperaba que pareciera algo tan horrible

Sophia Floersch estuvo a punto de morir en Macao. La pilota alemana salió volando con su coche en una de las peligrosas curvas del circuito chino. Tras una operación de once horas, logró sobrevivir, y ahora ha recordado aquel tráfico momento en una televisión británica.

"En ese momento quería ir y cogerle. Bueno, a causa de esto perdí las dos ruedas y sí, en ese momento no tienes ningún control sobre el coche que hace lo que quiere", explica Sophia.

"En algún momento empecé a volar, pero no es muy diferente con deslizarte sobre la pista. Ocurrió demasiado rápido", asegura la piloto alemana sobre el momento del accidente.

"Me impactó cuando lo vi por primera vez porque no esperaba que pareciera algo tan horrible. Incluso cuando veo ahora el vídeo, no pienso que sea yo quien esté conduciendo", concluye Sophia.

