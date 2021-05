La predicción de Fernando Alonso y Carlos Sainz: ¿quién acabará por delante esta temporada?

La Fórmula 1 regresa a un Circuit de Barcelona-Cataluña con el GP de España 2021. El circuito catalán recibirá 1.000 espectadores con la presencia de dos pilotos españoles, Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari), algo que no ocurría desde la temporada 2018, cuando precisamente también coincidieron el asturiano y el madrileño.

Hoy han sido preguntados por quién de los dos acabará por delante esta temporada: "Siempre nos hacen esta pregunta cuando Fernando y yo coincidimos, especialmente por parte de los periodistas españoles, que les encanta esta competición. Lo voy a poner fácil… un piloto quiere acabar delante de cualquier otro, así que Fernando dirá que él va a acabar delante y yo digo que voy a acabar delante este año”, ha dicho Sainz.

Sin embargo, Alonso fue muy sincero: "Pues yo digo que va a ganar Carlos… estamos de acuerdo con esto", dijo entre risas. "Carlos terminará delante este año, pero para acabar quinto, sexto, undécimo, 16º… para mí, en el deporte, ganas o no ganas. No estamos en esa situación ahora, parece que sólo Mercedes y Red Bull van a luchar por victorias y nosotros intentaremos hacer un buen trabajo y ayudar a nuestros equipos. Estamos en una batalla de constructores más que individual". No obstante, tiene claro que Alpine puede ganar a Ferrari: "Por supuesto, al cien por cien".

Duodécimo y octavo en la general

"Otras temporadas, si lo hacías bastante bien con un coche de la clase media, lo habitual era que acabaras entre la novena y la undécima posición. Pero este curso la clase media está más ajustada y puedes terminar séptimo si conduces perfectamente o decimoquinto si no consigues la perfección", explicó esta semana Alonso, duodécimo en la general.

Por su parte, Carlos Sainz dijo que "el podio puede llegar en cualquier carrera". Los cálculos del octavo en la general están claros: "Si los cuatro de delante fallan y eres el primero del resto, que es nuestra intención estar ahí, justo detrás de Mercedes y Red Bull este año, podemos pescar algún podio".