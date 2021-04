La policía para a Sebastian Ogier en medio de un rally al chocarse con un coche en las calles de Zagreb

La historia es completamente rocambolesca, la policía ha parado en medio de la carretera al campeón del Mundo de Rallies. Había tenido un accidente con un coche en una calle, fuera de carrera, sin embargo, Ogier huyó de la policía y se fue a ganar el rally.

Quedaba poco para terminar el Rally de Croacia, y llegó el incidente. De camino al último tramo, en uno de los enlaces abiertos al tráfico normal, Oier se chocó contra un coche particular en las calles de Zagreb.

"Por un lado le intentó adelantar por la derecha, algo que no está bien pero él se ha avalanzado encima del coche como si no hubiera mirado por el retrovisor", nos cuenta Pipo López, experto en rallies de Onda Cero y AS.

El vehículo le intentaba adelantar por la derecha cuando el francés se estaba cambiando de carril y el coche quedó bien marcado con un golpe fuerte en el lateral. Ogier y su compañero hecharon mano de cinta americana para pulir los daños.

Después llegó la policía y había que dar explicaciones pero a Ogier se le echaba el tiempo encima porque estaba compitiendo en medio de un rally y cada segundo cuenta mucho.

"Ogier casi se lleva por delante a un agente porque su compañero le metería prisa, nos vamos o penalizamos", explica Pipo. El campeón del mundo se fue con tanta prisa que hasta se salta un semáforo en rojo. De momento, no se sabe si le sancionarán por todo pero el siete veces campeón del mundo de rallies llegó y ganó por seis décimas de segundo. Ni un respiro.