El piloto Jorge Prado sufre una infección pulmonar tras contraer el coronavirus: "Lo más importante ahora es recuperarme"

Los expertos lo llevan advirtiendo meses y casos como el del piloto Jorge Prado demuestran que el coronavirus no entiende de edades.

Y es que este joven piloto lucense de 19 años, bicampeón en MX2 y ganador de grandes premios en MXGP, ha tenido que renunciar a su lucha por lograr el título mundial de motocross ante las graves consecuencias del coronavirus.

"Me destroza no poder estar dando el máximo de mi en pista. A causa del COVID-19 tuve una infección pulmonar que me impide estar en competición. Lo más importante ahora es recuperarme para que mi salud esté bien. Gracias por el apoyo", indicó Jorge Prado en su cuenta de Twitter.

No es el primer deportista joven que sufre las terribles secuelas del coronavirus. Hace unos días el boxeador Óscar Riballo, con 32 años, salía de un coma tras padecer el coronavirus.

"Aún no como ni bebo, todo con sonda", reconocía el boxeador, mientras pedía responsabilidad a aquellos que creen que por ser jóvenes no pueden pasarlo mal en esta pandemia.