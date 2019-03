'Nani' Roma: "Firmaría hacer un buen Dakar, que a veces no quiere decir ganar"

El piloto español de rallys Joan 'Nani' Roma ha asegurado que pese a sus 43 años y pese a ser uno de los tres únicos privilegiados capaces de ganar el prestigioso Rally Dakar en motos y coches no piensa para nada en la retirada ni aunque en esta edición del Dakar se proclame de nuevo campeón, y es que el de Folgueroles se lo pasa "demasiado bien" compitiendo y más en un Mini con el que tiene "muy buenas sensaciones".

En una entrevista asegura que firmaría el triunfo y "luchar hasta el final" por la victoria y, aunque gane el que sería su tercer Dakar, segundo en coches, no pensaría en dejarlo en la cima sino que lucharía más todavía por seguir ganando, igual que si sucede todo lo contrario y no puede ganar querría volver en 2017 con más fuerzas todavía.

"Firmaría hacer un buen Dakar, que a veces no quiere decir ganar. Firmaría ser competitivo hasta el final y de ser así tenemos opciones de ganar. Lo fácil es firmar ganar pero realmente firmaría luchar hasta el final. Si gano no me iré, me lo paso demasiado bien como para retirarme. Correré hasta que me lo deje de pasar bien o hasta que me retiren", aseguró.

Y es que de momento tiene buenas sensaciones de cara a este Dakar de Argentina y Bolivia. "Estoy bien con el coche y sobre todo tengo muchas ganas de empezar. Hemos tenido tiempo de preparar bien este Dakar, con preparación física y muchos kilómetros de coche y tengo muy buenas sensaciones, sinceramente. Luego la carrera ya dirá", señaló.

"El pasado queda en los libros y no lo puedes modificar. Solo puedes meter mano al presente, no puedo cambiar lo sucedido el año pasado y lo bueno que tiene el deporte es que se olvidan las cosas y llegan nuevas opciones. El año pasado fue una mala experiencia pero está olvidada", recordó sobre los muchos problemas técnicos que le llevaron a ser descalificado en 2015 por saltarse 'way points', puntos de paso obligado, pese a que llegó a la meta a tiempo y su equipo trabajó toda una noche para arreglar su Mini.

Olvidado el pasado, también quiere dejar atrás sus trencillas con otro aspirante al título, y compañero en Mini, como es el jeque catarí Nasser Al-Attiyah. "Este año vamos juntos en un mismo equipo oficial Mini pero cada uno puede hacer su carrera mientras no pase nada raro como a mí el año pasado. No me incomoda tenerle en el equipo, no tenemos relación pero él hará su carrera y yo la mía", señaló escueto.

"Es una persona con la que no tengo demasiada afinidad, no comería con él en Navidad. Le respeto como deportista pero me importa muy poco lo que haga. Con Peterhansel, pese a las enganchadas que tuvimos, ahora tenemos buena relación. En cambio Nasser va a su bola y no tiene relación con nadie en la caravana. Pero es respetable", apuntó sobre el catarí, vigente campeón del Dakar.

Eso sí, le ve como el rival "más fuerte". "Nasser tiene nivel pero en la Baja Aragón le ganamos, cuando le presionas comete errores y tuvo que abandonar. El problema en el Dakar es que no estamos los dos solos, hay mucha gente buena y se estira el guión. Lo más importante es hacer mi camino y no pensar en qué harán los demás", recalcó Roma.

"Si solo hago mi carrera y miro hacia adelante ya lo haré bien, seguro. Es mejor hacer tu carrera, lo que sabes hacer. Es una carrera tan complicada a nivel de gestión, tan imprevisible, que podríamos apuntar 1000 opciones de carrera y ocurriría la 1001 seguro. Solo puedes vivir el día a día y adaptarte a cada nueva situación, hora a hora", se sinceró.

Por otro lado, sobre el nuevo director deportivo de la carrera, el expiloto y vencedor de la prueba Marc Coma, aseguró que le pilló por sorpresa su retirada y, en cuanto al recorrido, comentó que todavía no es 'made in Coma'. "A Marc le ha tocado diseñar una ruta que era 'esta o esta' al anularse Perú, y sin poder ir a Chile", matizó.

"Llegó a medias y marcará más las pautas el año que viene que no este. Ha aportado su experiencia, pero el año que viene ya habrá aprendido y será más suyo. Está muy bien que un piloto que corría y ganaba esté ahí. Me sorprendió que lo dejara, son opciones que pasan y decidió que era lo mejor", manifestó al respecto.