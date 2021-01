La discusión viral entre un piloto y su copiloto en pleno desierto durante el Rally Dakar: "Me dijo 'ahí te quedas', y se fue"

Ricardo Ramilo y su copiloto Xavi Blanco han protagonizado una discusión en pleno Rally Dakar que se ha vuelto viral por las circunstancias de la misma. El copiloto decidió bajarse del coche y el piloto se fue dejándole en medio del desierto.

"Siempre hay tensión entre piloto y copiloto", reconoce Xavi Blanco, el copiloto, que cuenta su versión: "Veo que mi vida peligra y coge un rebote cuando se lo digo. Le digo que me bajo a coger aire y se larga diciéndome 'ahí te quedas'. Me dejó tirado en medio de la nada".

Además, el copiloto profesional deja caer que el piloto, Ricardo Ramilo, es novato: "Él solo había corrido con moto en circuito. Tengo el apoyo de todo el equipo, son 11 personas y se había peleado con todo el mundo".

Antena 3 Deportes ha querido conocer las dos versiones y ha comprobado que no coinciden completamente. El piloto, Ricardo Ramilo, asegura que Xavi Blanco "ponía pegas a todo": "Se bajó del coche y me dijo que conmigo no quería ir más".

El piloto asegura que Xavi Blanco se bajó para marcharse: "Se llevó el cargador del móvil y el teléfono satélite. Me doy la vuelta y le persigo mientras él se va en la otra dirección y se esconde entre los árboles".

Ha sido sin duda la imagen más curiosa de este Rally Dakar 2021 que ha terminado con la decimocuarta victoria de Peterhansel, el enfado de Carlos Sainz con el libro de ruta y la triste noticia del fallecimiento del piloto Pierre Cherpin.