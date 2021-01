Carlos Sainz, sobre la organización del Rally Dakar: "Es una lotería, para eso ya jugamos en Navidad"

Carlo Sainz ha terminado tercero esta edición del Rally Dakar 2021. El piloto madrileño cede el testigo de campeón al francés Peterhansel tras haber sufrido numerosos problemas de navegación en varias etapas que le condenaron a quedarse fuera de la lucha por la victoria.

A pesar de llevarse la victoria en la última etapa, el 'Matador' reconoció tener un sabor agridulce al haberse quedado con la sensación de que podía haber hecho mucho más en este Rally Dakar 2021 si la organización y en concreto, el libro de ruta, hubiese sido de otra forma.

"No puede ser que se pierda todo el mundo todos los días, no tiene sentido. Es un poco lotería y las marcas no pueden apostar a la lotería, para eso ya jugamos en Navidad", dijo Carlos Sainz, molesto con los nuevos cambios introducidos en el Dakar. Peterhansel se ha llevado su decimocuarto triunfo por delante de Nasser Al Attiyah.

Carlos Sainz hijo quiso apoyar a su padre con un mensaje en redes sociales: "Enhorabuena por culminar otro año más el Dakar. ¡Este año no ha habido victoria pero sigues siendo King Carlos!", dice parte de la publicación del piloto de Fórmula 1, que se enfrenta a una ilusionante temporada a los mandos de Ferrari.

Por otro lado, Kevin Benavides se ha convertido en el primer campeón latinoamericano del Rally Dakar en la categoría de motos. El piloto de Honda fue el más rápido de todos los participantes sobre dos ruedas de la prueba disputada en Arabia Saudí.